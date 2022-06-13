https://ria.ru/20220613/ukraina-1795010451.html
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:51
2022-06-13T13:51
2022-06-13T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795024619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c61854c29769438c06f0c109106ae59.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.Видна посадка экипажа в машину, взлёты и полет группы вертолетов. Также показано, как экипаж ведёт огонь с борта вертолёта.Как рассказали в Минобороны, экипаж вертолета Ми-8 выполнял визуальную разведку и обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы."Огнём группы огневой поддержки часть боевиков ДРГ были уничтожены, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795024619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97b2ce886cfbd9e1d5e7ef36b3c36372.jpg
Работа группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
2022-06-13T13:51
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны показало кадры работы группы огневой поддержки вертолетов в ходе спецоперации