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Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795010451.html
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:51
2022-06-13T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.Видна посадка экипажа в машину, взлёты и полет группы вертолетов. Также показано, как экипаж ведёт огонь с борта вертолёта.Как рассказали в Минобороны, экипаж вертолета Ми-8 выполнял визуальную разведку и обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы."Огнём группы огневой поддержки часть боевиков ДРГ были уничтожены, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России", - уточнили в Минобороны.
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Работа группы огневой поддержки вертолетов на Украине
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:51 13.06.2022
 
Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине

Минобороны показало кадры работы группы огневой поддержки вертолетов в ходе спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.
Видна посадка экипажа в машину, взлёты и полет группы вертолетов. Также показано, как экипаж ведёт огонь с борта вертолёта.
Как рассказали в Минобороны, экипаж вертолета Ми-8 выполнял визуальную разведку и обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.
Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы.
"Огнём группы огневой поддержки часть боевиков ДРГ были уничтожены, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России", - уточнили в Минобороны.
Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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