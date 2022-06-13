https://ria.ru/20220613/ukraina-1795010451.html

Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине

Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине - РИА Новости, 13.06.2022

Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине

Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:51

2022-06-13T13:51

2022-06-13T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.Видна посадка экипажа в машину, взлёты и полет группы вертолетов. Также показано, как экипаж ведёт огонь с борта вертолёта.Как рассказали в Минобороны, экипаж вертолета Ми-8 выполнял визуальную разведку и обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы."Огнём группы огневой поддержки часть боевиков ДРГ были уничтожены, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)