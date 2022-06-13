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Украина перестала существовать как государство, заявил Стремоусов - РИА Новости, 13.06.2022
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Украина перестала существовать как государство, заявил Стремоусов
Украина перестала существовать как государство, заявил Стремоусов - РИА Новости, 13.06.2022
Украина перестала существовать как государство, заявил Стремоусов
Украина как государство уже перестало существовать, украинский народ оказался заложником у неонацистов, заявили РИА Новости представители военно-гражданских... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:14
2022-06-13T12:14
в мире
украина
запорожская область
херсонская область
кирилл стремоусов
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украина как государство уже перестало существовать, украинский народ оказался заложником у неонацистов, заявили РИА Новости представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей."Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, вообще перестала существовать как государство. Украинский народ сегодня является заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство", - сказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, киевский режим использует украинский народ в своих целях и уничтожает его, решив воевать до последнего украинца.В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украины как государства не стало еще восемь лет назад, после произошедшего тогда госпереворота."Понятие "государство Украина" не может существовать. Украина уже не государство. Это террористическое образование, которое прикрывается документами Украины. Украина перестала существовать после госпереворота в 2014 году", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, последние восемь лет на Украине действовал террористический режим, который год за годом накапливал силы, вооружения, уничтожал инакомыслящих.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html
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в мире, украина, запорожская область, херсонская область , кирилл стремоусов, владимир рогов
12:14 13.06.2022
 
Украина перестала существовать как государство, заявил Стремоусов

Власти Херсонской и Запорожской областей: Украина перестала существовать как государство

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украина как государство уже перестало существовать, украинский народ оказался заложником у неонацистов, заявили РИА Новости представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей.
"Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, вообще перестала существовать как государство. Украинский народ сегодня является заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство", - сказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
07:02Специальная военная операция на Украине
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона
По его словам, киевский режим использует украинский народ в своих целях и уничтожает его, решив воевать до последнего украинца.
В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украины как государства не стало еще восемь лет назад, после произошедшего тогда госпереворота.
"Понятие "государство Украина" не может существовать. Украина уже не государство. Это террористическое образование, которое прикрывается документами Украины. Украина перестала существовать после госпереворота в 2014 году", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, последние восемь лет на Украине действовал террористический режим, который год за годом накапливал силы, вооружения, уничтожал инакомыслящих.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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В миреУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьКирилл СтремоусовВладимир Рогов
 
 
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