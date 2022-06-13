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The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи - РИА Новости, 13.06.2022
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The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи
The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи - РИА Новости, 13.06.2022
The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи
Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:07
2022-06-13T14:20
в мире
владимир зеленский
киев
украина
донбасс
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian."Это отражает растущую "нормализацию" конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от боевых действий на востоке", — пишет обозреватель Дэн Саббах.По его словам, по мере продолжения кризиса Украина становится все более зависимой от военной и экономической помощи Запада."Поставки оружия по-прежнему занимают первое место в списке требований Киева", — говорится в статье.При этом, отметил Саббах, на Украине недовольны темпами оказания военной помощи и критикуют правительство Владимира Зеленского.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220613/nato-1794985875.html
киев
украина
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:07 13.06.2022 (обновлено: 14:20 13.06.2022)
 
The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи

The Guardian: Киев боится лишиться помощи Запада из-за угасания интереса СМИ к конфликту

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian.
"Это отражает растущую "нормализацию" конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от боевых действий на востоке", — пишет обозреватель Дэн Саббах.
По его словам, по мере продолжения кризиса Украина становится все более зависимой от военной и экономической помощи Запада.
"Поставки оружия по-прежнему занимают первое место в списке требований Киева", — говорится в статье.
При этом, отметил Саббах, на Украине недовольны темпами оказания военной помощи и критикуют правительство Владимира Зеленского.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
09:06
The Guardian: Россия сломала щит НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаДонбассНАТОВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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