12:07 13.06.2022 (обновлено: 14:20 13.06.2022)
The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи
The Guardian: Киев боится лишиться помощи Запада из-за угасания интереса СМИ к конфликту
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
© Фото : офис президента Украины
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian.
"Это отражает растущую "нормализацию" конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от боевых действий на востоке", — пишет обозреватель Дэн Саббах.
По его словам, по мере продолжения кризиса Украина становится все более зависимой от военной и экономической помощи Запада.
"Поставки оружия по-прежнему занимают первое место в списке требований Киева", — говорится в статье.
При этом, отметил Саббах, на Украине недовольны темпами оказания военной помощи и критикуют правительство Владимира Зеленского.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.