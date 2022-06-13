https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи

The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи - РИА Новости, 13.06.2022

The Guardian раскрыл причину, из-за которой Запад может лишить Киев помощи

Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:07

2022-06-13T12:07

2022-06-13T14:20

в мире

владимир зеленский

киев

украина

донбасс

нато

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:165:2700:1684_1920x0_80_0_0_fb66b485f12799a71e75d0d9ec408800.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киев опасается угасания поддержки со стороны западных стран, поскольку СМИ теряют интерес к конфликту, пишет The Guardian."Это отражает растущую "нормализацию" конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от боевых действий на востоке", — пишет обозреватель Дэн Саббах.По его словам, по мере продолжения кризиса Украина становится все более зависимой от военной и экономической помощи Запада."Поставки оружия по-прежнему занимают первое место в списке требований Киева", — говорится в статье.При этом, отметил Саббах, на Украине недовольны темпами оказания военной помощи и критикуют правительство Владимира Зеленского.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220613/nato-1794985875.html

киев

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, киев, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии