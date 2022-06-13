https://ria.ru/20220613/ukraina-1795008316.html

Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления

Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления - РИА Новости, 13.06.2022

Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления

Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:01

2022-06-13T12:01

2022-06-13T14:19

специальная военная операция на украине

артемовск

славянск

соледар

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.Он уточнил, что поражены в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.

артемовск

славянск

соледар

украина

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Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ" Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ" 2022-06-13T12:01 true PT2M13S

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Ольга Фомченкова

артемовск, славянск, соледар, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина