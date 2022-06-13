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Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795008316.html
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления - РИА Новости, 13.06.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления
Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:01
2022-06-13T14:19
специальная военная операция на украине
артемовск
славянск
соледар
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.Он уточнил, что поражены в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.
артемовск
славянск
соледар
украина
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Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ"
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артемовск, славянск, соледар, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина
12:01 13.06.2022 (обновлено: 14:19 13.06.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления

Ракетчики и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления и 63 огневые позиции

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что поражены в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскСлавянскСоледарБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраина
 
 
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