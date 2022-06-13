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Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления - РИА Новости, 13.06.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления
Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:01
2022-06-13T12:01
2022-06-13T14:19
специальная военная операция на украине
артемовск
славянск
соледар
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.Он уточнил, что поражены в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.
артемовск
славянск
соледар
украина
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7 495 645-6601
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Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ"
Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ"
2022-06-13T12:01
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, славянск, соледар, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина
12:01 13.06.2022 (обновлено: 14:19 13.06.2022)
Ракетные войска и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления
Ракетчики и артиллерия поразили 13 украинских пунктов управления и 63 огневые позиции