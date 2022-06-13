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ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795007115.html
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой - РИА Новости, 13.06.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
Российские войска уничтожили в Донбассе крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:50
2022-06-13T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донбассе крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", — сказал он.При этом оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 63 районам сосредоточения живой силы и военной техники, поразив, среди прочего, пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М1". Всего уничтожены более 120 человек личного состава, два танка, семь артиллерийских орудий и 11 специальных автомобилей.Ракетные войска и артиллерия уничтожили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения ПВО за сутки сбили восемь беспилотников — в небе над Шевченково и Костромкой в Николаевской области, Балаклеей и Бородоярским под Харьковом, Старомихайловкой и Опытным в ДНР, Смоляниновым, Попасной и Лисичанском в ЛНР, причем в районе Луганска перехватили "Байрактар ТБ-2".Всего за время спецоперации уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других бронемашин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 артиллерийских орудия и миномета, а также 3583 военных автомобиля.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
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украина
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Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ"
Конашенков: "Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ"
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
11:50 13.06.2022 (обновлено: 15:25 13.06.2022)
 
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой

Минобороны России сообщило об уничтожении переданной США военной техники украинских войск

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донбассе крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", — сказал он.
При этом оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 63 районам сосредоточения живой силы и военной техники, поразив, среди прочего, пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М1". Всего уничтожены более 120 человек личного состава, два танка, семь артиллерийских орудий и 11 специальных автомобилей.
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции и станцию радиоэлектронной борьбы.
Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
09:44Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении
Подразделения ПВО за сутки сбили восемь беспилотников — в небе над Шевченково и Костромкой в Николаевской области, Балаклеей и Бородоярским под Харьковом, Старомихайловкой и Опытным в ДНР, Смоляниновым, Попасной и Лисичанском в ЛНР, причем в районе Луганска перехватили "Байрактар ТБ-2".
Всего за время спецоперации уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других бронемашин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 артиллерийских орудия и миномета, а также 3583 военных автомобиля.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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