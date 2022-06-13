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СМИ назвали дату визита на Украину Макрона, Шольца и Драги - РИА Новости, 13.06.2022
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СМИ назвали дату визита на Украину Макрона, Шольца и Драги
СМИ назвали дату визита на Украину Макрона, Шольца и Драги - РИА Новости, 13.06.2022
СМИ назвали дату визита на Украину Макрона, Шольца и Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, пишет газета La Stampa. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:05
2022-06-13T13:22
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, пишет газета La Stampa."Есть конкретные планы поездки", — говорится в публикации. Три европейских лидера прибудут в Киев в преддверии саммита "Большой семерки", который назначен на конец июня, отмечается в статье. Для итальянского премьера это станет в том числе возможностью обсудить итоги его визита в Израиль, куда он отправляется 13 июня, пишет издание. В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, которого в Киеве обвиняют в тесных связях с Россией. Шольц заявил, что поведение украинских властей вызывает недоумение, и отказался в ближайшее время посещать бывшую советскую республику.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866827.html
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в мире, украина, италия, германия, франция
11:05 13.06.2022 (обновлено: 13:22 13.06.2022)
 
СМИ назвали дату визита на Украину Макрона, Шольца и Драги

La Stampa: Драги, Шольц и Макрон посетят Киев 16 июня

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня, пишет газета La Stampa.
"Есть конкретные планы поездки", — говорится в публикации.
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Три европейских лидера прибудут в Киев в преддверии саммита "Большой семерки", который назначен на конец июня, отмечается в статье. Для итальянского премьера это станет в том числе возможностью обсудить итоги его визита в Израиль, куда он отправляется 13 июня, пишет издание.
В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, которого в Киеве обвиняют в тесных связях с Россией. Шольц заявил, что поведение украинских властей вызывает недоумение, и отказался в ближайшее время посещать бывшую советскую республику.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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