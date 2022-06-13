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Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили 35 украинских военнослужащих - РИА Новости, 13.06.2022
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Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили 35 украинских военнослужащих
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили 35 украинских военнослужащих - РИА Новости, 13.06.2022
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили 35 украинских военнослужащих
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:46
2022-06-13T13:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц техники.В воскресенье Народная милиция заявляла, что за минувшие сутки украинские войска понесли потери, включающие до 70 украинских силовиков, а также один пункт управления беспилотными летательными аппаратами."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: 1 БМП-2, 2 установки РСЗО БМ – 21 "Град", 2 гаубицы Д-30, 3 грузовых транспортных средства и 35 человек личного состава противника", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что подавлено три огневые точки врага в районе населенного пункта Марьинка и две огневые точки в районе населенного пункта Пески.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, бмп-2
10:46 13.06.2022 (обновлено: 13:21 13.06.2022)
 
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили 35 украинских военнослужащих

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 35 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВДВ ВС РФ
Военнослужащий ВДВ ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц техники.
В воскресенье Народная милиция заявляла, что за минувшие сутки украинские войска понесли потери, включающие до 70 украинских силовиков, а также один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: 1 БМП-2, 2 установки РСЗО БМ – 21 "Град", 2 гаубицы Д-30, 3 грузовых транспортных средства и 35 человек личного состава противника", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что подавлено три огневые точки врага в районе населенного пункта Марьинка и две огневые точки в районе населенного пункта Пески.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаБМП-2
 
 
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