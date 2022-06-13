https://ria.ru/20220613/ukraina-1794995910.html

Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022

Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:28

2022-06-13T10:28

2022-06-13T10:28

в мире

евросоюз

украина

жозеп боррель

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche. "Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией", — сказал дипломат. По его словам, Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан, а Украина совершенно спокойно может получить статус кандидата на вступление в ЕС."В Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других - нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" — заявил Боррель. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литваи Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794707375.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, украина, жозеп боррель