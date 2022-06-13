Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Боррель допустил получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche.
"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией", — сказал дипломат.
"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией", — сказал дипломат.
По его словам, Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан, а Украина совершенно спокойно может получить статус кандидата на вступление в ЕС.
"В Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других - нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" — заявил Боррель.
"В Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других - нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" — заявил Боррель.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литваи Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.