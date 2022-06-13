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Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
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Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:28
2022-06-13T10:28
в мире
евросоюз
украина
жозеп боррель
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche. "Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией", — сказал дипломат. По его словам, Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан, а Украина совершенно спокойно может получить статус кандидата на вступление в ЕС."В Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других - нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" — заявил Боррель. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литваи Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html
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в мире, евросоюз, украина, жозеп боррель
10:28 13.06.2022
 
Боррель оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Боррель допустил получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche.

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией", — сказал дипломат.
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По его словам, Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан, а Украина совершенно спокойно может получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других - нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" — заявил Боррель.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литваи Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
 
В миреЕвросоюзУкраинаЖозеп Боррель
 
 
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