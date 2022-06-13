https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990838.html

Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области

Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2022

Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области

Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:53

2022-06-13T09:53

2022-06-13T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

запорожская область

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794309527_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_40c84a69993d30bd6bbd789f07916fc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Вклады остались заблокированы. Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут. Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей. Если говорить о вкладах жителей области, то попробуем как-то эту ситуацию решить. Помочь населению, прежде всего пенсионерам. Будем разбираться, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы люди почувствовали себя защищенными", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, уже принято решение списать кредиты, взятые населением у украинских банков, и задолженности за коммунальные услуги.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

украина

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов