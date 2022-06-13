Рейтинг@Mail.ru
Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990838.html
Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области
Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2022
Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области
Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:53
2022-06-13T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794309527_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_40c84a69993d30bd6bbd789f07916fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Вклады остались заблокированы. Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут. Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей. Если говорить о вкладах жителей области, то попробуем как-то эту ситуацию решить. Помочь населению, прежде всего пенсионерам. Будем разбираться, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы люди почувствовали себя защищенными", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, уже принято решение списать кредиты, взятые населением у украинских банков, и задолженности за коммунальные услуги.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794309527_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ff3f728f78884e571e8783f0b131159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов
09:53 13.06.2022
 
Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области

Замглавы ВГА Стремоусов: Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области

© AP PhotoМестные жители и российские военные в Херсоне
Местные жители и российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo
Местные жители и российские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Вклады остались заблокированы. Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут. Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей. Если говорить о вкладах жителей области, то попробуем как-то эту ситуацию решить. Помочь населению, прежде всего пенсионерам. Будем разбираться, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы люди почувствовали себя защищенными", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, уже принято решение списать кредиты, взятые населением у украинских банков, и задолженности за коммунальные услуги.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Молодой человек на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 20:18
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала