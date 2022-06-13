Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области
Замглавы ВГА Стремоусов: Украина заблокировала вклады жителей Херсонской области
© AP PhotoМестные жители и российские военные в Херсоне
© AP Photo
Местные жители и российские военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Вклады остались заблокированы. Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут. Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей. Если говорить о вкладах жителей области, то попробуем как-то эту ситуацию решить. Помочь населению, прежде всего пенсионерам. Будем разбираться, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы люди почувствовали себя защищенными", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, уже принято решение списать кредиты, взятые населением у украинских банков, и задолженности за коммунальные услуги.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.