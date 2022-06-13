Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990389.html
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени - РИА Новости, 13.06.2022
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:50
2022-06-13T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
одесса
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794905058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_85aea75fc48b711392bde2aed275510c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских националистов является вопросом времени.По его словам, из-за действий украинских националистов остается заблокированным выход в Черное море через Днепро-бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области."Очаков сейчас под контролем нациствующих элементов, которые укрепились достаточно серьезно. Все заминировано, поэтому сейчас выход в Черное море из порта Херсона остается заблокированным", - сказал замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html
украина
херсонская область
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794905058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6c8093c0b32b12d3d2ce1081bd3a765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , одесса, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов
09:50 13.06.2022
 
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал освобождение Николаева и Одессы вопросом времени

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСлужащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом
Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских националистов является вопросом времени.
"Освобождение Николаева и Одессы – это вопрос времени", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, из-за действий украинских националистов остается заблокированным выход в Черное море через Днепро-бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области.
"Очаков сейчас под контролем нациствующих элементов, которые укрепились достаточно серьезно. Все заминировано, поэтому сейчас выход в Черное море из порта Херсона остается заблокированным", - сказал замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
09:16Специальная военная операция на Украине
Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьОдессаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала