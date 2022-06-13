Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал освобождение Николаева и Одессы вопросом времени
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСлужащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом
Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских националистов является вопросом времени.
"Освобождение Николаева и Одессы – это вопрос времени", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, из-за действий украинских националистов остается заблокированным выход в Черное море через Днепро-бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области.
"Очаков сейчас под контролем нациствующих элементов, которые укрепились достаточно серьезно. Все заминировано, поэтому сейчас выход в Черное море из порта Херсона остается заблокированным", - сказал замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.