https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990389.html

Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени

Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени - РИА Новости, 13.06.2022

Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:50

2022-06-13T09:50

2022-06-13T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что освобождение всех регионов юга Украины от украинских националистов является вопросом времени.По его словам, из-за действий украинских националистов остается заблокированным выход в Черное море через Днепро-бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области."Очаков сейчас под контролем нациствующих элементов, которые укрепились достаточно серьезно. Все заминировано, поэтому сейчас выход в Черное море из порта Херсона остается заблокированным", - сказал замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html

украина

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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