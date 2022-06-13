https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990237.html

Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы

Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы - РИА Новости, 13.06.2022

Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы

Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в задержках с поставками оружия и в усталости от конфликта. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:48

2022-06-13T09:48

2022-06-13T12:26

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в задержках с поставками оружия и в усталости от конфликта."Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась", — сказал он в интервью The Economist. По мнению министра, для Германии и Франции Украина превратилась в "раздражающее препятствие" на пути к комфортной жизни. Кроме того, Резников признался, что после переговоров с коллегами из Берлина и Парижа может "бросить несколько довольно отборных слов". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Тем не менее украинские власти постоянно жалуются, что Запад задерживает поставки оружия, и просят их увеличить.Москва неоднократно заявляла, что такая поддержка со стороны Запада только затягивает украинский конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987557.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия