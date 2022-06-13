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Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы
Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы - РИА Новости, 13.06.2022
Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы
Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в задержках с поставками оружия и в усталости от конфликта. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:48
2022-06-13T12:26
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в задержках с поставками оружия и в усталости от конфликта."Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась", — сказал он в интервью The Economist. По мнению министра, для Германии и Франции Украина превратилась в "раздражающее препятствие" на пути к комфортной жизни. Кроме того, Резников признался, что после переговоров с коллегами из Берлина и Парижа может "бросить несколько довольно отборных слов". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Тем не менее украинские власти постоянно жалуются, что Запад задерживает поставки оружия, и просят их увеличить.Москва неоднократно заявляла, что такая поддержка со стороны Запада только затягивает украинский конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987557.html
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html
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в мире, украина, германия
09:48 13.06.2022 (обновлено: 12:26 13.06.2022)
 
Глава Минобороны Украины выступил с обвинениями в адрес Европы

Глава Минобороны Украины Резников упрекнул Европу в усталости от конфликта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Алексей Резников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в задержках с поставками оружия и в усталости от конфликта.
"Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась", — сказал он в интервью The Economist.
По мнению министра, для Германии и Франции Украина превратилась в "раздражающее препятствие" на пути к комфортной жизни.
Кроме того, Резников признался, что после переговоров с коллегами из Берлина и Парижа может "бросить несколько довольно отборных слов".
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
09:17
СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Тем не менее украинские власти постоянно жалуются, что Запад задерживает поставки оружия, и просят их увеличить.
Москва неоднократно заявляла, что такая поддержка со стороны Запада только затягивает украинский конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:19
СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии
 
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