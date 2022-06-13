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Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении - РИА Новости, 13.06.2022
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении
Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским министерством обороны. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:44
2022-06-13T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским министерством обороны.В ведомстве отметили, что, по словам российских военных, среди трофейного оружия чаще всего встречаются американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и шведские NLAW, а также противотанковые мины немецкого производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ
Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским Министерством обороны.
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, javelin (птрк)
09:44 13.06.2022 (обновлено: 12:20 13.06.2022)
 
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении

Минобороны России показало брошенное украинскими боевиками западное оружие

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским министерством обороны.
В ведомстве отметили, что, по словам российских военных, среди трофейного оружия чаще всего встречаются американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и шведские NLAW, а также противотанковые мины немецкого производства.
"Из интересного — украинский автоматический гранатомет УАГ-40. Что хочется отметить — то, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается натовским калибром. Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 миллиметра "Карл Густав", такого мы еще не видели", — рассказал на видео Максим, начальник склада трофейного вооружения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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