https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении

Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении - РИА Новости, 13.06.2022

Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении

Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским министерством обороны. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:44

2022-06-13T09:44

2022-06-13T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским министерством обороны.В ведомстве отметили, что, по словам российских военных, среди трофейного оружия чаще всего встречаются американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и шведские NLAW, а также противотанковые мины немецкого производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794885827.html

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Ольга Фомченкова

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Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским Министерством обороны. 2022-06-13T09:44 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, javelin (птрк)