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СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра - РИА Новости, 13.06.2022
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СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра
СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра - РИА Новости, 13.06.2022
СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра
Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:17
2022-06-13T09:17
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во время переговоров с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт не получил ответов на свои вопросы, пишет Welt. "Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был расплывчатым и уклончивым", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Ламбрехт пообещала только уточнить, что можно сделать в этой ситуации.Кроме того, Резников настаивал на поставке БМП Мардер и танков "Леопард" и также не получил ответа. Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html
https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html
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в мире, германия, украина
09:17 13.06.2022
 
СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра

Welt: министр обороны ФРГ Ламбрехт ушла от ответа на вопросы украинского коллеги Резникова

© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во время переговоров с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт не получил ответов на свои вопросы, пишет Welt.

"Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был расплывчатым и уклончивым", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, Ламбрехт пообещала только уточнить, что можно сделать в этой ситуации.

Кроме того, Резников настаивал на поставке БМП Мардер и танков "Леопард" и также не получил ответа.

Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
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