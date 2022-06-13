СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра
Welt: министр обороны ФРГ Ламбрехт ушла от ответа на вопросы украинского коллеги Резникова
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во время переговоров с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт не получил ответов на свои вопросы, пишет Welt.
"Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был расплывчатым и уклончивым", — говорится в публикации.
"Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был расплывчатым и уклончивым", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Ламбрехт пообещала только уточнить, что можно сделать в этой ситуации.
Кроме того, Резников настаивал на поставке БМП Мардер и танков "Леопард" и также не получил ответа.
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Кроме того, Резников настаивал на поставке БМП Мардер и танков "Леопард" и также не получил ответа.
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.