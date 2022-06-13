https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987557.html

СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра

СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра - РИА Новости, 13.06.2022

СМИ: глава Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопросы украинского министра

Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:17

2022-06-13T09:17

2022-06-13T09:17

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германия

украина

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во время переговоров с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт не получил ответов на свои вопросы, пишет Welt. "Украина хотела уточнить, когда будет поставлена обещанная канцлером Германии Олафом Шольцем реактивная система залпового огня "Марс-2", но ответ был расплывчатым и уклончивым", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Ламбрехт пообещала только уточнить, что можно сделать в этой ситуации.Кроме того, Резников настаивал на поставке БМП Мардер и танков "Леопард" и также не получил ответа. Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

германия

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина