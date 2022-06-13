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Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени" - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"
Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени" - РИА Новости, 13.06.2022
Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"
Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:16
2022-06-13T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северск
россия
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
донбасс
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.По словам посла, жители Лисичанска сообщают, что в городе идут стрелковые бои. Но поскольку там пока нет российских войск и подразделений народных республик, перестрелки ведут украинские формирования."Предположительно, происходят стычки между тербатами, которые пытаются выйти, и заградотрядами "Правого сектора"* и "Азова", у которых задача держать войска на позициях "до последнего украинца", — объяснил Мирошник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Сейчас практически вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. * Организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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в мире, лисичанск, северск, россия, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии
09:16 13.06.2022 (обновлено: 11:54 13.06.2022)
 
Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"

Посол ЛНР в России Мирошник назвал штурм Лисичанска и Северска вопросом короткого времени

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла "треугольника" в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени", — написал он.

По словам посла, жители Лисичанска сообщают, что в городе идут стрелковые бои. Но поскольку там пока нет российских войск и подразделений народных республик, перестрелки ведут украинские формирования.
"Предположительно, происходят стычки между тербатами, которые пытаются выйти, и заградотрядами "Правого сектора"* и "Азова", у которых задача держать войска на позициях "до последнего украинца", — объяснил Мирошник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сейчас практически вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей.
* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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