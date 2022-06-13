09:16 13.06.2022 (обновлено: 11:54 13.06.2022)
Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"
Посол ЛНР в России Мирошник назвал штурм Лисичанска и Северска вопросом короткого времени
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла "треугольника" в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени", — написал он.
По словам посла, жители Лисичанска сообщают, что в городе идут стрелковые бои. Но поскольку там пока нет российских войск и подразделений народных республик, перестрелки ведут украинские формирования.
"Предположительно, происходят стычки между тербатами, которые пытаются выйти, и заградотрядами "Правого сектора"* и "Азова", у которых задача держать войска на позициях "до последнего украинца", — объяснил Мирошник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сейчас практически вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей.
* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.