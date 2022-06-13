https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html

Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"

Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени" - РИА Новости, 13.06.2022

Посол ЛНР назвал штурм Лисичанска и Северска "вопросом короткого времени"

Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:16

2022-06-13T09:16

2022-06-13T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

северск

россия

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

донбасс

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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Лисичанск, последний подконтрольный Киеву крупный город Луганской Народной Республики, будут штурмовать одновременно с Северском, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.По словам посла, жители Лисичанска сообщают, что в городе идут стрелковые бои. Но поскольку там пока нет российских войск и подразделений народных республик, перестрелки ведут украинские формирования."Предположительно, происходят стычки между тербатами, которые пытаются выйти, и заградотрядами "Правого сектора"* и "Азова", у которых задача держать войска на позициях "до последнего украинца", — объяснил Мирошник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Сейчас практически вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. * Организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

лисичанск

северск

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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