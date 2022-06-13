Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине
Глава департамента МИД Парамонов: Россия приветствует посредничество Ватикана по Украине
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Ватиканское руководство неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине. Эти заявления находят подтверждение на практике. Поддерживаем открытый и доверительный диалог по ряду вопросов, прежде всего касающихся гуманитарной ситуации на Украине", - сказал дипломат.
Парамонов также подчеркнул, что инициативы Ватикана могут быть востребованными при определенных обстоятельствах.
"Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - указал он, подчеркнув, что Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире.
Вместе с тем, отметил дипломат, "на Украине мы имеем дело с людьми, которым чужды какие-либо авторитеты".
"Мы неоднократно наблюдали, с какой легкостью и с каким цинизмом новоявленная украинская элита в погоне за сиюминутной выгодой и в попытке удержаться у власти идет на нарушение данных обещаний и взятых на себя обязательств, совершает опасные провокации, жертвует безопасностью граждан как Украины, так и России", - подчеркнул Парамонов.