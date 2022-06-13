https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html

Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине

Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.06.2022

Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине

Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:11

2022-06-13T09:11

2022-06-13T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ватикан

европа

франциск (хорхе марио бергольо)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Ватиканское руководство неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине. Эти заявления находят подтверждение на практике. Поддерживаем открытый и доверительный диалог по ряду вопросов, прежде всего касающихся гуманитарной ситуации на Украине", - сказал дипломат.Парамонов также подчеркнул, что инициативы Ватикана могут быть востребованными при определенных обстоятельствах."Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - указал он, подчеркнув, что Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире.Вместе с тем, отметил дипломат, "на Украине мы имеем дело с людьми, которым чужды какие-либо авторитеты"."Мы неоднократно наблюдали, с какой легкостью и с каким цинизмом новоявленная украинская элита в погоне за сиюминутной выгодой и в попытке удержаться у власти идет на нарушение данных обещаний и взятых на себя обязательств, совершает опасные провокации, жертвует безопасностью граждан как Украины, так и России", - подчеркнул Парамонов.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793155443.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)