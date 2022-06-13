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Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине
Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:11
2022-06-13T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ватикан
европа
франциск (хорхе марио бергольо)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Ватиканское руководство неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине. Эти заявления находят подтверждение на практике. Поддерживаем открытый и доверительный диалог по ряду вопросов, прежде всего касающихся гуманитарной ситуации на Украине", - сказал дипломат.Парамонов также подчеркнул, что инициативы Ватикана могут быть востребованными при определенных обстоятельствах."Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - указал он, подчеркнув, что Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире.Вместе с тем, отметил дипломат, "на Украине мы имеем дело с людьми, которым чужды какие-либо авторитеты"."Мы неоднократно наблюдали, с какой легкостью и с каким цинизмом новоявленная украинская элита в погоне за сиюминутной выгодой и в попытке удержаться у власти идет на нарушение данных обещаний и взятых на себя обязательств, совершает опасные провокации, жертвует безопасностью граждан как Украины, так и России", - подчеркнул Парамонов.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793155443.html
https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html
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в мире, украина, ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:11 13.06.2022
 
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине

Глава департамента МИД Парамонов: Россия приветствует посредничество Ватикана по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Ватиканское руководство неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине. Эти заявления находят подтверждение на практике. Поддерживаем открытый и доверительный диалог по ряду вопросов, прежде всего касающихся гуманитарной ситуации на Украине", - сказал дипломат.
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Парамонов также подчеркнул, что инициативы Ватикана могут быть востребованными при определенных обстоятельствах.
"Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - указал он, подчеркнув, что Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире.
Вместе с тем, отметил дипломат, "на Украине мы имеем дело с людьми, которым чужды какие-либо авторитеты".
"Мы неоднократно наблюдали, с какой легкостью и с каким цинизмом новоявленная украинская элита в погоне за сиюминутной выгодой и в попытке удержаться у власти идет на нарушение данных обещаний и взятых на себя обязательств, совершает опасные провокации, жертвует безопасностью граждан как Украины, так и России", - подчеркнул Парамонов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВатиканЕвропаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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