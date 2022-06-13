https://ria.ru/20220613/ukraina-1794982439.html

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят - РИА Новости, 13.06.2022

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят

Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:26

2022-06-13T08:26

2022-06-13T08:58

в мире

запорожская область

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791425526_0:371:2844:1971_1920x0_80_0_0_79031aa318b90be386dc4db028becd3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области."Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены", — сказал Рогов.Кроме того, добавил он, местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал Рогов. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220610/banki-1794702678.html

https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html

запорожская область

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, херсонская область , украина