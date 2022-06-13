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Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят - РИА Новости, 13.06.2022
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Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят
Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят - РИА Новости, 13.06.2022
Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят
Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:26
2022-06-13T08:58
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области."Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены", — сказал Рогов.Кроме того, добавил он, местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал Рогов. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220610/banki-1794702678.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина
08:26 13.06.2022 (обновлено: 08:58 13.06.2022)
 
Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят

Член ВГА Рогов: жители Запорожской области не будут платить кредиты украинским банкам

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области.
"Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены", — сказал Рогов.
Кроме того, добавил он, местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.
Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал Рогов. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.
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В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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