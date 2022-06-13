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Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат - РИА Новости, 13.06.2022
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:27
2022-06-13T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
алексей резников
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины Алексей Резников.Издание отметило, что возвратившиеся из зоны боевых действий солдаты ВСУ жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. Кроме того, отмечается, что для замены погибших бойцов Киев отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений.Он также назвал такое развитие событий "неизбежным".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, алексей резников
01:27 13.06.2022 (обновлено: 08:38 13.06.2022)
 
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат

Министр обороны Украины Резников: ВСУ отправляет на передовую необученных солдат

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины Алексей Резников.
Издание отметило, что возвратившиеся из зоны боевых действий солдаты ВСУ жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. Кроме того, отмечается, что для замены погибших бойцов Киев отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений.
"А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую <…> и умирают", — ответил Резников на вопрос журналистов.
Он также назвал такое развитие событий "неизбежным".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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