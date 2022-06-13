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Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат - РИА Новости, 13.06.2022
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:27
2022-06-13T01:27
2022-06-13T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
алексей резников
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины Алексей Резников.Издание отметило, что возвратившиеся из зоны боевых действий солдаты ВСУ жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. Кроме того, отмечается, что для замены погибших бойцов Киев отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений.Он также назвал такое развитие событий "неизбежным".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, алексей резников
01:27 13.06.2022 (обновлено: 08:38 13.06.2022)
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Министр обороны Украины Резников: ВСУ отправляет на передовую необученных солдат