https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html

Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат

Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат - РИА Новости, 13.06.2022

Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат

Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:27

2022-06-13T01:27

2022-06-13T08:38

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

алексей резников

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Из-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины Алексей Резников.Издание отметило, что возвратившиеся из зоны боевых действий солдаты ВСУ жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. Кроме того, отмечается, что для замены погибших бойцов Киев отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений.Он также назвал такое развитие событий "неизбежным".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/poteri-1794447606.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, алексей резников