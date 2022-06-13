https://ria.ru/20220613/ucheniya-1795043458.html

Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага

Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага - РИА Новости, 13.06.2022

Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага

Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:56

2022-06-13T15:56

2022-06-13T15:56

безопасность

калибр

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота."В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.

https://ria.ru/20220610/ucheniya-1794463271.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, калибр, балтийский флот вмф россии