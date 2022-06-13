Рейтинг@Mail.ru
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/ucheniya-1795043458.html
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага - РИА Новости, 13.06.2022
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага
Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:56
безопасность
калибр
балтийский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_0:103:2207:1344_1920x0_80_0_0_a25d08fd22f25db8c632d29f1b501dea.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота."В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.
https://ria.ru/20220610/ucheniya-1794463271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_140:0:2067:1445_1920x0_80_0_0_0ea6d61f2e5a92fbd56265e937f551e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калибр, балтийский флот вмф россии
15:56 13.06.2022
 
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага

Ракетные корабли Балтфлота в рамках учений отработали уничтожение условного противника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли на учениях
Малые ракетные корабли на учениях - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Малые ракетные корабли на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.
"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.
Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.
Кадры масштабных учений в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 09:38
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
 
БезопасностьКалибрБалтийский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала