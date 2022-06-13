https://ria.ru/20220613/ucheniya-1795043458.html
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага - РИА Новости, 13.06.2022
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага
Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:56
безопасность
калибр
балтийский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_0:103:2207:1344_1920x0_80_0_0_a25d08fd22f25db8c632d29f1b501dea.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота."В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.
https://ria.ru/20220610/ucheniya-1794463271.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_140:0:2067:1445_1920x0_80_0_0_0ea6d61f2e5a92fbd56265e937f551e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калибр, балтийский флот вмф россии
Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага
Ракетные корабли Балтфлота в рамках учений отработали уничтожение условного противника