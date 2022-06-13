12:27 13.06.2022 (обновлено: 17:30 13.06.2022)
На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика
В Краснодаре суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика
© Фото : СУСК РФ по Краснодарскому краюМужчина, обвиняемый в убийстве пятилетнего сына супруги
© Фото : СУСК РФ по Краснодарскому краю
Мужчина, обвиняемый в убийстве пятилетнего сына супруги
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре, арестован, дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика.
"Уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным СК, тело ребенка было обнаружено при осмотре места происшествия, которое указал фигурант. Для установления причины смерти назначена экспертиза.
"В ходе следствия также будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления. В ходе расследования уголовного дела будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - добавляется в сообщении.