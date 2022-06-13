https://ria.ru/20220613/ubiystvo-1795011971.html

На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика

На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика - РИА Новости, 13.06.2022

На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика

Мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре, арестован, дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:27

2022-06-13T12:27

2022-06-13T17:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре, арестован, дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика."Уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, тело ребенка было обнаружено при осмотре места происшествия, которое указал фигурант. Для установления причины смерти назначена экспертиза."В ходе следствия также будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления. В ходе расследования уголовного дела будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220612/rassledovanie-1794936164.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, краснодарский край