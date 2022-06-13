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Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи - РИА Новости, 13.06.2022
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Туризм
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Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи
Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи - РИА Новости, 13.06.2022
Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи
Авиакомпания Uzbekistan Airways до 31 июля продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:10
2022-06-13T10:10
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
ташкент
краснодар
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ТАШКЕНТ, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways до 31 июля продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает в понедельник пресс-служба авиаперевозчика.Uzbekistan Airways с 24 февраля отменила рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих российских городах. Авиакомпания с 3 марта вместо отмененных рейсов увеличила частоту полетов из Ташкента и Намангана в Сочи. Авиаперевозчик регулярно продлевает это решение, последний раз – до 30 июня."Uzbekistan Airways сообщает о продлении вылетов из городов Узбекистана в Сочи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.По данным пресс-службы, с 1 по 31 июля рейсы по маршрутам Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент, Наманган – Краснодар – Наманган по-прежнему будут выполняться в Сочи.Росавиация с 24 февраля ввела режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. На данный момент он продлен до 18 июня. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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туризм, новости - туризм, владимир путин, ташкент, краснодар, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), узбекистан
10:10 13.06.2022
 
Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи

Uzbekistan Airways до 31 июля продлила дополнительные рейсы в Сочи вместо Краснодара

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways до 31 июля продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает в понедельник пресс-служба авиаперевозчика.
Uzbekistan Airways с 24 февраля отменила рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих российских городах. Авиакомпания с 3 марта вместо отмененных рейсов увеличила частоту полетов из Ташкента и Намангана в Сочи. Авиаперевозчик регулярно продлевает это решение, последний раз – до 30 июня.
"Uzbekistan Airways сообщает о продлении вылетов из городов Узбекистана в Сочи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, с 1 по 31 июля рейсы по маршрутам Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент, Наманган – Краснодар – Наманган по-прежнему будут выполняться в Сочи.
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Росавиация с 24 февраля ввела режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. На данный момент он продлен до 18 июня. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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