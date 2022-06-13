https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html

Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона

Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона - РИА Новости, 13.06.2022

Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона

Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T07:02

2022-06-13T07:02

2022-06-13T12:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

бердянск

владимир рогов

в мире

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.Накануне на освобожденной территории Запорожской области произошло два теракта: на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе.По его словам, самое страшное для киевских властей — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо."Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии", — добавил собеседник агентства.Он призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали население.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794953302.html

https://ria.ru/20220612/zaporozhe-1794896067.html

запорожская область

украина

бердянск

симферополь

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запорожская область, украина, бердянск, владимир рогов, в мире, симферополь