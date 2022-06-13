07:02 13.06.2022 (обновлено: 12:02 13.06.2022)
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона
Член ВГА Запорожья Рогов: украинские спецслужбы перешли от обстрелов к тактике террора
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе
Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
Накануне на освобожденной территории Запорожской области произошло два теракта: на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе.
"Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии", — сказал Рогов.
По его словам, самое страшное для киевских властей — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо.
"Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии", — добавил собеседник агентства.
Он призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали население.
"Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле", — заключил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.