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Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона - РИА Новости, 13.06.2022
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона
Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T07:02
2022-06-13T12:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
бердянск
владимир рогов
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.Накануне на освобожденной территории Запорожской области произошло два теракта: на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе.По его словам, самое страшное для киевских властей — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо."Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии", — добавил собеседник агентства.Он призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали население.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794953302.html
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запорожская область, украина, бердянск, владимир рогов, в мире, симферополь
07:02 13.06.2022 (обновлено: 12:02 13.06.2022)
 
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона

Член ВГА Запорожья Рогов: украинские спецслужбы перешли от обстрелов к тактике террора

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе
Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости
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Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении населения, заявил РИА Новости член главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
Накануне на освобожденной территории Запорожской области произошло два теракта: на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе.

"Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии", — сказал Рогов.

По его словам, самое страшное для киевских властей — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо.
"Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии", — добавил собеседник агентства.
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Он призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали население.

"Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле", — заключил Рогов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаБердянскВладимир РоговВ миреСимферополь
 
 
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