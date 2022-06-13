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Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии - РИА Новости, 13.06.2022
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Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии
Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии - РИА Новости, 13.06.2022
Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии
Одна из пострадавших во время теракта в Мелитополе Запорожской области находится в критическом состоянии, врачи сделают все, чтобы она выжила, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:32
2022-06-13T14:32
в мире
запорожская область
мелитополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Одна из пострадавших во время теракта в Мелитополе Запорожской области находится в критическом состоянии, врачи сделают все, чтобы она выжила, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй – возле здания полиции в Мелитополе."Одна из девушек находится в критическом состоянии, ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила", - написал Балицкий в своем Telegram- канале.По его словам, всего в результате теракта пострадало четыре человека: два парня и две девушки.Балицкий подчеркнул, что теракты были совершены киевским режимом "с целью запугивания, с целью посеять хаос в мирных городах Запорожской области"."Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь. Мы будем за нее стоять всеми силами. Террористические акты, направленные против мирного населения, еще раз подчеркивают и показывают, что киевский режим – это режим террористов, нам с ними не по пути. Нас не остановить, наше дело правое, победа будет за нами", - отметил Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html
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в мире, запорожская область, мелитополь, происшествия
14:32 13.06.2022
 
Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии

Одна из пострадавших от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе
Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости
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Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Одна из пострадавших во время теракта в Мелитополе Запорожской области находится в критическом состоянии, врачи сделают все, чтобы она выжила, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй – возле здания полиции в Мелитополе.
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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"Одна из девушек находится в критическом состоянии, ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила", - написал Балицкий в своем Telegram- канале.
По его словам, всего в результате теракта пострадало четыре человека: два парня и две девушки.
Балицкий подчеркнул, что теракты были совершены киевским режимом "с целью запугивания, с целью посеять хаос в мирных городах Запорожской области".
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"Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь. Мы будем за нее стоять всеми силами. Террористические акты, направленные против мирного населения, еще раз подчеркивают и показывают, что киевский режим – это режим террористов, нам с ними не по пути. Нас не остановить, наше дело правое, победа будет за нами", - отметил Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреЗапорожская областьМелитопольПроисшествия
 
 
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