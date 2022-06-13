https://ria.ru/20220613/terakt-1795029575.html

Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии

Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии - РИА Новости, 13.06.2022

Пострадавшая от теракта в Мелитополе находится в критическом состоянии

Одна из пострадавших во время теракта в Мелитополе Запорожской области находится в критическом состоянии, врачи сделают все, чтобы она выжила, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:32

2022-06-13T14:32

2022-06-13T14:32

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запорожская область

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Одна из пострадавших во время теракта в Мелитополе Запорожской области находится в критическом состоянии, врачи сделают все, чтобы она выжила, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй – возле здания полиции в Мелитополе."Одна из девушек находится в критическом состоянии, ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила", - написал Балицкий в своем Telegram- канале.По его словам, всего в результате теракта пострадало четыре человека: два парня и две девушки.Балицкий подчеркнул, что теракты были совершены киевским режимом "с целью запугивания, с целью посеять хаос в мирных городах Запорожской области"."Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь. Мы будем за нее стоять всеми силами. Террористические акты, направленные против мирного населения, еще раз подчеркивают и показывают, что киевский режим – это режим террористов, нам с ними не по пути. Нас не остановить, наше дело правое, победа будет за нами", - отметил Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html

https://ria.ru/20220612/melitopol-1794943589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, мелитополь, происшествия