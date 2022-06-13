Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/tayvan-1795043129.html
В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру
В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру - РИА Новости, 13.06.2022
В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру
Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:53
2022-06-13T15:53
в мире
китай
тайвань
минобороны китая
у цянь
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь"В настоящее время самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит не откуда-либо еще, а от сил, выступающих за независимость Тайваня, упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США", - сказал дипломат, добавив, что это разрушает принцип "одного Китая".По словам Ван Вэньбиня, ослабляя ограничения на официальные обмены между США и Тайванем, продавая Тайваню вооружение, Вашингтон подает "ложные сигналы" сепаратистским силам на острове. Он также призвал США прекратить заявления и действия, которые направленны на разжигание конфронтации.В воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет "сражаться любой ценой и до самого конца" в случае попытки отделить Тайвань. Ранее о том, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая, даже ценой войны, заявлял официальный представитель минобороны КНР У Цянь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220612/tayvan-1794855217.html
https://ria.ru/20220602/tayvan-1792588216.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7718ba363d14b59c10e1c1e91291ba16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, минобороны китая, у цянь, сша
15:53 13.06.2022
 
В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру

МИД КНР: потворство США сепаратистам — это самая большая угроза миру в Тайваньском проливе

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
"В настоящее время самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит не откуда-либо еще, а от сил, выступающих за независимость Тайваня, упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США", - сказал дипломат, добавив, что это разрушает принцип "одного Китая".
В парке Чунгченг в городе Цзилун. Тайвань - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:30
На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР
По словам Ван Вэньбиня, ослабляя ограничения на официальные обмены между США и Тайванем, продавая Тайваню вооружение, Вашингтон подает "ложные сигналы" сепаратистским силам на острове. Он также призвал США прекратить заявления и действия, которые направленны на разжигание конфронтации.
В воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет "сражаться любой ценой и до самого конца" в случае попытки отделить Тайвань. Ранее о том, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая, даже ценой войны, заявлял официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:13
В Пекине предупредили о последствиях разыгрывания США "тайваньской карты"
 
В миреКитайТайваньМинобороны КитаяУ ЦяньСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала