В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру
МИД КНР: потворство США сепаратистам — это самая большая угроза миру в Тайваньском проливе
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
"В настоящее время самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит не откуда-либо еще, а от сил, выступающих за независимость Тайваня, упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США", - сказал дипломат, добавив, что это разрушает принцип "одного Китая".
В воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет "сражаться любой ценой и до самого конца" в случае попытки отделить Тайвань. Ранее о том, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая, даже ценой войны, заявлял официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.