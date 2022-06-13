https://ria.ru/20220613/tayvan-1795043129.html

В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру

В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру - РИА Новости, 13.06.2022

В МИД Китая назвали потворство США тайваньским сепаратистам угрозой миру

Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

в мире

китай

тайвань

минобороны китая

у цянь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от деятельности сепаратистских сил на Тайване при попустительстве и поддержке США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь"В настоящее время самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит не откуда-либо еще, а от сил, выступающих за независимость Тайваня, упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США", - сказал дипломат, добавив, что это разрушает принцип "одного Китая".По словам Ван Вэньбиня, ослабляя ограничения на официальные обмены между США и Тайванем, продавая Тайваню вооружение, Вашингтон подает "ложные сигналы" сепаратистским силам на острове. Он также призвал США прекратить заявления и действия, которые направленны на разжигание конфронтации.В воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет "сражаться любой ценой и до самого конца" в случае попытки отделить Тайвань. Ранее о том, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая, даже ценой войны, заявлял официальный представитель минобороны КНР У Цянь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220612/tayvan-1794855217.html

https://ria.ru/20220602/tayvan-1792588216.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, минобороны китая, у цянь, сша