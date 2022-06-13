https://ria.ru/20220613/stskk-1795093411.html

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:56

2022-06-13T22:56

2022-06-13T22:56

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1991 г.р. в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района г. Донецка по адресу: пр. Александра Матросова, 27", - сообщили в представительстве.В понедельник вечером в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что число погибших в обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк