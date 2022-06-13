https://ria.ru/20220613/stskk-1795069295.html

Украинские войска снова обстреляли районы Донецка из "Урагана"

Украинские войска снова обстреляли районы Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска снова обстреляли районы Донецка из "Урагана"

Украинские войска в 18.43 вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган" и два снаряда калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:15

2022-06-13T19:15

2022-06-13T19:27

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.43 вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган" и два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров и две ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительств в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об 11 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода. Куйбышевский район Донецка подвергался обстрелу со стороны войск Украины 19 раз, в том числе и из РСЗО "Град" и "Ураган". В 18.00 войска Украины выпустили по Киевскому, Куйбышевскому, а также по Ворошиловскому району 80 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Место падения украинского снаряда при обстреле Донецка Место падения украинского снаряда при обстреле Донецка 2022-06-13T19:15 true PT0M22S

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк