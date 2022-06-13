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Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:19

2022-06-13T15:19

2022-06-13T15:19

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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в мире, донецк (днр), кировский район, украина