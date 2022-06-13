https://ria.ru/20220613/strelba-1795098072.html

Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа

Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа - РИА Новости, 13.06.2022

Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа

Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:56

2022-06-13T23:56

2022-06-13T23:56

происшествия

авто

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Сегодня, около 16.00, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобилей на Боровском шоссе, двигавшихся в сторону центра", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной версии, свадебный кортеж из шести машин остановился в районе поселения Внуковское. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого автомобили продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта."Сейчас установлены все автомобили. Полицией принимаются меры по установлению все обстоятельств и участников случившегося", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html

https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html

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2022

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происшествия, авто