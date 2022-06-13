https://ria.ru/20220613/strelba-1795098072.html
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа - РИА Новости, 13.06.2022
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа
Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:56
2022-06-13T23:56
2022-06-13T23:56
происшествия
авто
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Сегодня, около 16.00, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобилей на Боровском шоссе, двигавшихся в сторону центра", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной версии, свадебный кортеж из шести машин остановился в районе поселения Внуковское. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого автомобили продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта."Сейчас установлены все автомобили. Полицией принимаются меры по установлению все обстоятельств и участников случившегося", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html
https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из свадебного кортежа
Полиция Москвы устанавливает участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня, около 16.00, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобилей на Боровском шоссе, двигавшихся в сторону центра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной версии, свадебный кортеж из шести машин остановился в районе поселения Внуковское. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого автомобили продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта.
"Сейчас установлены все автомобили. Полицией принимаются меры по установлению все обстоятельств и участников случившегося", - добавил собеседник агентства.