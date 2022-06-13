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В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян - РИА Новости, 13.06.2022
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В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян
В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян - РИА Новости, 13.06.2022
В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян
Управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвёртого РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:11
2022-06-13T19:11
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
стамбул
турция
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн – РИА Новости. Управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвёртого - самого высокого, говорится в заявлении.Совет национальной безопасности призывает израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.При этом уровень угрозы в других районах Турции определён как третий.Отмечается, что нет необходимости избегать рейсов в другие страны с пересадкой в ​​Стамбуле, если граждане не намерены покидать аэропорт.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости.
https://ria.ru/20220613/izrail-1795040936.html
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стамбул
турция
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), стамбул, турция, израиль
19:11 13.06.2022
 
В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян

В Стамбуле подняли уровень террористической угрозы для израильтян до самого высокого

© AFP 2022 / Ozan KoseМужчины на пустой улице Стамбула
Мужчины на пустой улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Мужчины на пустой улице Стамбула . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн – РИА Новости. Управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвёртого - самого высокого, говорится в заявлении.
Совет национальной безопасности призывает израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.
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Вчера, 15:39
Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию
При этом уровень угрозы в других районах Турции определён как третий.
Отмечается, что нет необходимости избегать рейсов в другие страны с пересадкой в ​​Стамбуле, если граждане не намерены покидать аэропорт.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости.
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В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)СтамбулТурцияИзраиль
 
 
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