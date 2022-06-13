https://ria.ru/20220613/ssha-1795088488.html

США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России

США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 13.06.2022

США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:12

2022-06-13T22:12

2022-06-13T23:16

сша

цены на нефть

россия

вашингтон (штат)

украина

g7

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган."Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - сказал он, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.На вопрос, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он ответил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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россия

вашингтон (штат)

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сша, цены на нефть, россия, вашингтон (штат), украина, g7