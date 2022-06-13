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США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 13.06.2022
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США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России
США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 13.06.2022
США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России
США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:12
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сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган."Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - сказал он, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.На вопрос, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он ответил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.
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сша, цены на нефть, россия, вашингтон (штат), украина, g7
22:12 13.06.2022 (обновлено: 23:16 13.06.2022)
 
США и партнеры по G7 работают над ужесточением санкций против России

Госдеп сообщил о работе США и партнеров по G7 над ужесточением санкций против России

CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.Военная база США на острове Гуам
Военная база США на острове Гуам - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.
Военная база США на острове Гуам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - сказал он, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.
На вопрос, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он ответил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.
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