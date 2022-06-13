https://ria.ru/20220613/ssha-1795086650.html
США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов
США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.06.2022
США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов
США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, заявил первый заместитель помощника... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:48
2022-06-13T21:48
2022-06-13T23:38
сша
в мире
джо байден
украина
нато
войска воздушно-космической обороны
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777392_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fa336427b0987d4257f42403e3033798.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, заявил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган."Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев", — сообщил он во время дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона.По его словам, прямая поддержка киевских властей — один из приоритетов администрации президента Джо Байдена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием. В начале мая Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795087207.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777392_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_926bcead181efc6139a33a4970b2ec6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, украина, нато, войска воздушно-космической обороны, россия, владимир путин