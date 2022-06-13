https://ria.ru/20220613/ssha-1795086650.html

США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов

США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.06.2022

США решили ежемесячно направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов

США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, заявил первый заместитель помощника... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:48

2022-06-13T21:48

2022-06-13T23:38

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, заявил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган."Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев", — сообщил он во время дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона.По его словам, прямая поддержка киевских властей — один из приоритетов администрации президента Джо Байдена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием. В начале мая Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795087207.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

сша

украина

россия

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сша, в мире, джо байден, украина, нато, войска воздушно-космической обороны, россия, владимир путин