https://ria.ru/20220613/ssha-1795085964.html

США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19

США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022

США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19

США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:38

2022-06-13T21:38

2022-06-13T21:38

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от коронавируса, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Позвольте мне подчеркнуть: у США нет абсолютно никаких враждебных намерений в отношении КНДР. Мы открыты к диалогу без предварительных условий и хотим поддержать северокорейский народ, в том числе при помощи вакцин от коронавируса", - сказал Блинкен на пресс-конференции.Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон предлагал Пхеньяну свою помощь на протяжении всей пандемии коронавируса, а также после недавней вспышки COVID-19 в Северной Корее."Наша простая конечная цель - стабильный и мирный регион", - подчеркнул Блинкен.

https://ria.ru/20220613/ssha-1795085555.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), пхеньян