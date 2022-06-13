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США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
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США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19
США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19
США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:38
2022-06-13T21:38
в мире
сша
вашингтон (штат)
пхеньян
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от коронавируса, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Позвольте мне подчеркнуть: у США нет абсолютно никаких враждебных намерений в отношении КНДР. Мы открыты к диалогу без предварительных условий и хотим поддержать северокорейский народ, в том числе при помощи вакцин от коронавируса", - сказал Блинкен на пресс-конференции.Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон предлагал Пхеньяну свою помощь на протяжении всей пандемии коронавируса, а также после недавней вспышки COVID-19 в Северной Корее."Наша простая конечная цель - стабильный и мирный регион", - подчеркнул Блинкен.
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в мире, сша, вашингтон (штат), пхеньян
21:38 13.06.2022
 
США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19

Блинкен: США готовы поддержать КНДР, в том числе вакцинами от COVID-19

© Иллюстрация РИА НовостиКНДР - США
КНДР - США - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Иллюстрация РИА Новости
КНДР - США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от коронавируса, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Позвольте мне подчеркнуть: у США нет абсолютно никаких враждебных намерений в отношении КНДР. Мы открыты к диалогу без предварительных условий и хотим поддержать северокорейский народ, в том числе при помощи вакцин от коронавируса", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 21:32
Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания
Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон предлагал Пхеньяну свою помощь на протяжении всей пандемии коронавируса, а также после недавней вспышки COVID-19 в Северной Корее.
"Наша простая конечная цель - стабильный и мирный регион", - подчеркнул Блинкен.
 
В миреСШАВашингтон (штат)Пхеньян
 
 
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