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Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания - РИА Новости, 13.06.2022
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Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания
Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания - РИА Новости, 13.06.2022
Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания
США знают, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям, и согласовывают с союзниками меры реагирования, включающие корректировку военного присутствия в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:32
2022-06-13T21:53
в мире
сша
япония
вашингтон (штат)
южная корея
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США знают, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям, и согласовывают с союзниками меры реагирования, включающие корректировку военного присутствия в регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к такому испытанию. Мы чрезвычайно бдительно за этим следим. Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации", - сказал он после встречи в Вашингтоне с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.Ядерные испытания КНДР будут иметь "опасный и дестабилизирующий" характер для региона, США призывают отказаться от этих планов - БлинкенВозможное проведение Северной Кореей ее седьмых по счету ядерных испытаний он назвал "опасным и дестабилизирующим для региона" событием, которое нарушит множество резолюций СБ ООН. Блинкен призвал КНДР воздержаться от подобных действий и позитивно откликнуться на предложение вернуться к столу переговоров без предварительных условий."Я говорил раньше и повторяю сейчас, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал госсекретарь.
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сша
япония
вашингтон (штат)
южная корея
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в мире, сша, япония, вашингтон (штат), южная корея, совет безопасности оон
21:32 13.06.2022 (обновлено: 21:53 13.06.2022)
 
Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания

Блинкен: США знают о проведении КНДР подготовительной работы для ядерных испытаний

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США знают, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям, и согласовывают с союзниками меры реагирования, включающие корректировку военного присутствия в регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к такому испытанию. Мы чрезвычайно бдительно за этим следим. Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации", - сказал он после встречи в Вашингтоне с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.
Ядерные испытания КНДР будут иметь "опасный и дестабилизирующий" характер для региона, США призывают отказаться от этих планов - Блинкен
"Мы готовы произвести как кратко-, так и долгосрочные корректировки нашего военного присутствия", - добавил Блинкен.
Возможное проведение Северной Кореей ее седьмых по счету ядерных испытаний он назвал "опасным и дестабилизирующим для региона" событием, которое нарушит множество резолюций СБ ООН. Блинкен призвал КНДР воздержаться от подобных действий и позитивно откликнуться на предложение вернуться к столу переговоров без предварительных условий.
"Я говорил раньше и повторяю сейчас, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал госсекретарь.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 23:58
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
 
В миреСШАЯпонияВашингтон (штат)Южная КореяСовет Безопасности ООН
 
 
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