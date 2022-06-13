https://ria.ru/20220613/ssha-1795085555.html

Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания

Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания - РИА Новости, 13.06.2022

Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания

США знают, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям, и согласовывают с союзниками меры реагирования, включающие корректировку военного присутствия в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:32

2022-06-13T21:32

2022-06-13T21:53

в мире

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япония

вашингтон (штат)

южная корея

совет безопасности оон

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США знают, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям, и согласовывают с союзниками меры реагирования, включающие корректировку военного присутствия в регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к такому испытанию. Мы чрезвычайно бдительно за этим следим. Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации", - сказал он после встречи в Вашингтоне с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.Ядерные испытания КНДР будут иметь "опасный и дестабилизирующий" характер для региона, США призывают отказаться от этих планов - БлинкенВозможное проведение Северной Кореей ее седьмых по счету ядерных испытаний он назвал "опасным и дестабилизирующим для региона" событием, которое нарушит множество резолюций СБ ООН. Блинкен призвал КНДР воздержаться от подобных действий и позитивно откликнуться на предложение вернуться к столу переговоров без предварительных условий."Я говорил раньше и повторяю сейчас, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал госсекретарь.

https://ria.ru/20220608/otvet-1794128831.html

сша

япония

вашингтон (штат)

южная корея

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Евгения Нефедова

в мире, сша, япония, вашингтон (штат), южная корея, совет безопасности оон