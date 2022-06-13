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США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа - РИА Новости, 13.06.2022
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США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа
США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа - РИА Новости, 13.06.2022
США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа
США ввели визовые ограничения против 93 представителей властей Никарагуа, которых они считают причастными к "подрыву демократии", сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:23
2022-06-13T19:23
в мире
даниэль ортега
никарагуа
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США ввели визовые ограничения против 93 представителей властей Никарагуа, которых они считают причастными к "подрыву демократии", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Под санкции попали судьи, прокуроры, парламентарии и чиновники МВД."Госдепартамент принимает дальнейшие меры для введения визовых рестрикций в отношении еще 93 лиц, которые, как считается, подрывали демократию после нелегитимного переизбрания Даниэля Ортеги в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении Блинкена.Он выразил особую обеспокоенность наличием в Никарагуа более 180 политических заключенных, один из которых скончался. "Многие (из них) страдают от недостатка адекватного питания, должного медицинского обеспечения и даже солнечного света", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220613/sanktsii-1794976929.html
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в мире, даниэль ортега, никарагуа, государственный департамент сша
19:23 13.06.2022
 
США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа

Блинкен: США ввели визовые санкции против 93 представителей властей Никарагуа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США ввели визовые ограничения против 93 представителей властей Никарагуа, которых они считают причастными к "подрыву демократии", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Под санкции попали судьи, прокуроры, парламентарии и чиновники МВД.
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"Госдепартамент принимает дальнейшие меры для введения визовых рестрикций в отношении еще 93 лиц, которые, как считается, подрывали демократию после нелегитимного переизбрания Даниэля Ортеги в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении Блинкена.
Он выразил особую обеспокоенность наличием в Никарагуа более 180 политических заключенных, один из которых скончался. "Многие (из них) страдают от недостатка адекватного питания, должного медицинского обеспечения и даже солнечного света", - сказал Блинкен.
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В миреДаниэль ОртегаНикарагуаГосударственный департамент США
 
 
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