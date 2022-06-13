11:55 13.06.2022 (обновлено: 14:07 13.06.2022)
The Hill: Россия одним решением может "отключить" США
The Hill: остановка поставок обогащенного урана из России может остановить реакторы в США
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
"Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — говорится в публикации.
"Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — говорится в публикации.
Авторы напоминают, что многие реакторы, работающие в США и в Евросоюзе, произведены Россией, которая поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции будут вынуждены приостановить работу.
В статье отмечается, что в этом случае в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса.
По мнению журналистов, чтобы выйти из этой ситуации, нужно возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела, однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. При этом уран нужно еще обогащать, а для этого необходимо, чтобы частные компании могли изучить стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок, резюмируется в материале.
В статье отмечается, что в этом случае в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса.
По мнению журналистов, чтобы выйти из этой ситуации, нужно возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела, однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. При этом уран нужно еще обогащать, а для этого необходимо, чтобы частные компании могли изучить стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок, резюмируется в материале.
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