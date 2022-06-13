https://ria.ru/20220613/ssha-1795007596.html

The Hill: Россия одним решением может "отключить" США

The Hill: Россия одним решением может "отключить" США - РИА Новости, 13.06.2022

The Hill: Россия одним решением может "отключить" США

Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, пишут... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:55

2022-06-13T11:55

2022-06-13T14:07

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill. "Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — говорится в публикации. Авторы напоминают, что многие реакторы, работающие в США и в Евросоюзе, произведены Россией, которая поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции будут вынуждены приостановить работу.В статье отмечается, что в этом случае в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса. По мнению журналистов, чтобы выйти из этой ситуации, нужно возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела, однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. При этом уран нужно еще обогащать, а для этого необходимо, чтобы частные компании могли изучить стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок, резюмируется в материале. После начала российской спецоперации по освобождению ДонбассаЗапад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

https://ria.ru/20220612/proval-1794821426.html

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, европа