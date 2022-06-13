https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022 - РИА Новости, 13.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:12

2022-06-13T13:12

2022-06-13T13:24

инфографика

спецоперация

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики оказались фактически заблокированы в Северодонецке. По его словам, 12 июня бойцы ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском, и теперь не могут покинуть город.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 310 районов сосредоточения живой силы и техники, 14 пунктов управления и 63 огневые позиции артиллерийских подразделений. Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации противника в Луганской Народной Республике и уничтожено большое количество вооружения и техники из Европы и США в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 515 реактивных систем залпового огня, 3525 танков и других бронемашин, 1833 орудия полевой артиллерии и 3583 единицы автомобильной техники.

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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