https://ria.ru/20220613/smotrim-1794968096.html

Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки

Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки - РИА Новости, 13.06.2022

Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки

Работа платформы "Смотрим" восстановлена после хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале "Смотрим". РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:03

2022-06-13T00:03

2022-06-13T00:04

вгтрк

технологии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа платформы "Смотрим" восстановлена после хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале "Смотрим".Там говорится, что вечером 12 июня сетевые ресурсы ВГТРК — медиаплатформа "Смотрим" и информационный сайт "Вести.Ru" — подверглись хакерской атаке, в результате части пользователей демонстрировался несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы, частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций."Доступа к серверам и контенту "Смотрим" и vesti.ru злоумышленникам получить не удалось. Функциональность платформы "Смотрим" и сайта vesti.ru была восстановлена менее чем за час. В настоящее время цифровые ресурсы ВГТРК функционируют в полном объёме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сетях некоторых провайдеров дополнительно потребуется несколько часов для обновления кэша.

https://ria.ru/20220603/sberbank-1793003019.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, технологии