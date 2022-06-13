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Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки - РИА Новости, 13.06.2022
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Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки
Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки - РИА Новости, 13.06.2022
Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки
Работа платформы "Смотрим" восстановлена после хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале "Смотрим". РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:03
2022-06-13T00:04
вгтрк
технологии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа платформы "Смотрим" восстановлена после хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале "Смотрим".Там говорится, что вечером 12 июня сетевые ресурсы ВГТРК — медиаплатформа "Смотрим" и информационный сайт "Вести.Ru" — подверглись хакерской атаке, в результате части пользователей демонстрировался несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы, частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций."Доступа к серверам и контенту "Смотрим" и vesti.ru злоумышленникам получить не удалось. Функциональность платформы "Смотрим" и сайта vesti.ru была восстановлена менее чем за час. В настоящее время цифровые ресурсы ВГТРК функционируют в полном объёме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сетях некоторых провайдеров дополнительно потребуется несколько часов для обновления кэша.
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вгтрк, технологии
00:03 13.06.2022 (обновлено: 00:04 13.06.2022)
 
Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки

Медиаплатформа "Смотрим" возобновила работу после хакерской атаки

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа платформы "Смотрим" восстановлена после хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале "Смотрим".
Там говорится, что вечером 12 июня сетевые ресурсы ВГТРК — медиаплатформа "Смотрим" и информационный сайт "Вести.Ru" — подверглись хакерской атаке, в результате части пользователей демонстрировался несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы, частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций.
"Доступа к серверам и контенту "Смотрим" и vesti.ru злоумышленникам получить не удалось. Функциональность платформы "Смотрим" и сайта vesti.ru была восстановлена менее чем за час. В настоящее время цифровые ресурсы ВГТРК функционируют в полном объёме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сетях некоторых провайдеров дополнительно потребуется несколько часов для обновления кэша.
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:54
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках
 
ВГТРКТехнологии
 
 
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