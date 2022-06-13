https://ria.ru/20220613/sitsiliya-1795032083.html
На Сицилии открыто расследование в связи с "дезертирством" на выборах
На Сицилии открыто расследование в связи с "дезертирством" на выборах - РИА Новости, 13.06.2022
На Сицилии открыто расследование в связи с "дезертирством" на выборах
Прокуратура итальянского Палермо открыла расследование в связи с многочисленными случаями отказа от работы на избирательных участках в ходе состоявшихся в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:53
2022-06-13T14:53
2022-06-13T14:53
в мире
лучана ламорджезе
палермо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/09/1555550971_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b08ee12bb5f23141c3c9335fa75f4b6b.jpg
РИМ, 13 июн – РИА Новости. Прокуратура итальянского Палермо открыла расследование в связи с многочисленными случаями отказа от работы на избирательных участках в ходе состоявшихся в воскресенье местных выборов, сообщает газета la Sicilia.Накануне несколько десятков избирательных участков оказались закрыты из-за отсутствия членов избирательных комиссий. Работу избирательных пунктов удалось восстановить спустя 3-4 часа после того, как мэрия и префектура Палермо в срочном порядке привлекли к работе по выдаче бюллетеней и подсчету голосов представителей городской администрации и сотрудников муниципальной полиции.Как отмечает la Sicilia, прокуратура получила информацию о 200 человек, предположительно уклонившихся от собственных обязанностей: по некоторым данным, это около трети от общего числа работников участков. Основной версией произошедшего называется футбольный матч местной команды "Палермо", которая в воскресенье сражалась за выход во вторую по значимости лигу страны.Хаос в Палермо, где на избирательных пунктах образовались очереди, а голосование пришлось продлить после 11 часов вечера, вызвало реакцию главы МВД Лучаны Ламорджезе, которая осудила неявку, "а вернее, отказ от обязанностей" сотрудников участков. Она заявила, что подобное поведение со стороны членов избиркомов "показывает абсолютное неуважение к органам власти и к гражданам", которые пришли на участки, чтобы "осуществить основополагающее для демократической жизни страны конституционное право".
https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html
https://ria.ru/20220612/ustupki-1794826995.html
палермо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/09/1555550971_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0be7c1e3783ff3bcdcfb700e2e85fa91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лучана ламорджезе, палермо
На Сицилии открыто расследование в связи с "дезертирством" на выборах
La Sicilia: на Сицилии открыто расследование в связи с "дезертирством" на местных выборах