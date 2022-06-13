Шольц раскритиковал решение Лондона по североирландскому протоколу
Шольц назвал решение Лондона по североирландскому протоколу "отходом от соглашений с ЕС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение Лондона по североирландскому протоколу "отходом от всех договоренностей" с ЕС.
"Решение, принятое британским правительством, вызывает сожаления. Это отход от всех договоренностей, которые мы приняли между ЕС и Великобританией", - заявил Шольц на брифинге в Берлине, добавив, что для этого "нет причин", и пообещав "единую реакцию ЕС" на данный шаг.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.