https://ria.ru/20220613/sholts-1795096467.html

Шольц раскритиковал решение Лондона по североирландскому протоколу

Шольц раскритиковал решение Лондона по североирландскому протоколу - РИА Новости, 13.06.2022

Шольц раскритиковал решение Лондона по североирландскому протоколу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение Лондона по североирландскому протоколу "отходом от всех договоренностей" с ЕС. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:31

2022-06-13T23:31

2022-06-13T23:31

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северная ирландия

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение Лондона по североирландскому протоколу "отходом от всех договоренностей" с ЕС.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.

https://ria.ru/20220613/neft-1795052028.html

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северная ирландия

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Евгения Нефедова

в мире, лондон, северная ирландия, евросоюз, европейский суд