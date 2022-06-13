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Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин - РИА Новости, 13.06.2022
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Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин
Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин
Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:03
2022-06-13T13:39
в мире
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.По его словам, вчера бойцы ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском и теперь не могут покинуть город. "Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — сказал Басурин.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. Таким образом, практически вся территория ЛНР освобождена, последним крупным городом, который пока еще контролируют киевские власти, остается Лисичанск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, эдуард басурин
10:03 13.06.2022 (обновлено: 13:39 13.06.2022)
 
Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин

Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.
По его словам, вчера бойцы ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском и теперь не могут покинуть город.
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"Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — сказал Басурин.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. Таким образом, практически вся территория ЛНР освобождена, последним крупным городом, который пока еще контролируют киевские власти, остается Лисичанск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
Инфографика
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверодонецкЭдуард Басурин
 
 
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