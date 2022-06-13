10:03 13.06.2022 (обновлено: 13:39 13.06.2022)
Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин
Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.
По его словам, вчера бойцы ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском и теперь не могут покинуть город.
"Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — сказал Басурин.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. Таким образом, практически вся территория ЛНР освобождена, последним крупным городом, который пока еще контролируют киевские власти, остается Лисичанск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.