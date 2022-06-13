https://ria.ru/20220613/severodonetsk-1794993032.html

Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин

Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин

Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:03

2022-06-13T10:03

2022-06-13T13:39

в мире

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики фактически блокированы в Северодонецке, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны.По его словам, вчера бойцы ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском и теперь не могут покинуть город. "Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — сказал Басурин.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. Бои продолжаются на территории завода "Азот", где заблокированные националисты удерживают несколько сотен мирных жителей. Таким образом, практически вся территория ЛНР освобождена, последним крупным городом, который пока еще контролируют киевские власти, остается Лисичанск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, эдуард басурин