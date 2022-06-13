https://ria.ru/20220613/serbiya-1795038055.html

МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы

МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы - РИА Новости, 13.06.2022

МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы

Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:27

2022-06-13T15:27

2022-06-13T16:13

в мире

ана брнабич

александр вучич

сербия

белград (город)

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728345242_0:155:2676:1660_1920x0_80_0_0_32d24eef73c620aea7530c4d88202971.jpg

БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом."Сербия с первого дня украинского кризиса заняла ясную позицию и осудила действия России в отношении Украины, заявила, что крепко придерживается соблюдения основного принципа международного права и отношений, а именно — соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех международно признанных стран — членов ООН", — сказал он.При этом он назвал конфликт на Украине "войной между братьями" и подчеркнул, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность. В этой ситуации каждая жертва становится трагедией, добавил Селакович."Но не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — заключил глава сербского МИД.Власти Сербии не раз заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. По словам президента Александра Вучича, от Белграда требуют занять позицию, противоречащую национальным интересам — территориальной целостности, сотрудничеству в энергетике и традиционным хорошим отношениям с Москвой. Вучич подчеркнул, что Сербия не допускает ни русофобского, ни антизападного подхода и может этим гордиться.

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220608/vizit-1794128549.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ана брнабич, александр вучич, сербия, белград (город), россия, оон