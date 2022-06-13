15:27 13.06.2022 (обновлено: 16:13 13.06.2022)
МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы
Министр иностранных дел Сербии Селакович заявил, что Белград не пойдет против Москвы
© Фото предоставлено МИД СербииМинистр иностранных дел Сербии Никола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
"Сербия с первого дня украинского кризиса заняла ясную позицию и осудила действия России в отношении Украины, заявила, что крепко придерживается соблюдения основного принципа международного права и отношений, а именно — соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех международно признанных стран — членов ООН", — сказал он.
При этом он назвал конфликт на Украине "войной между братьями" и подчеркнул, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность. В этой ситуации каждая жертва становится трагедией, добавил Селакович.
"Но не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — заключил глава сербского МИД.
Власти Сербии не раз заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. По словам президента Александра Вучича, от Белграда требуют занять позицию, противоречащую национальным интересам — территориальной целостности, сотрудничеству в энергетике и традиционным хорошим отношениям с Москвой. Вучич подчеркнул, что Сербия не допускает ни русофобского, ни антизападного подхода и может этим гордиться.