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МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы - РИА Новости, 13.06.2022
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МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы
МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы - РИА Новости, 13.06.2022
МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы
Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:27
2022-06-13T16:13
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БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом."Сербия с первого дня украинского кризиса заняла ясную позицию и осудила действия России в отношении Украины, заявила, что крепко придерживается соблюдения основного принципа международного права и отношений, а именно — соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех международно признанных стран — членов ООН", — сказал он.При этом он назвал конфликт на Украине "войной между братьями" и подчеркнул, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность. В этой ситуации каждая жертва становится трагедией, добавил Селакович."Но не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — заключил глава сербского МИД.Власти Сербии не раз заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. По словам президента Александра Вучича, от Белграда требуют занять позицию, противоречащую национальным интересам — территориальной целостности, сотрудничеству в энергетике и традиционным хорошим отношениям с Москвой. Вучич подчеркнул, что Сербия не допускает ни русофобского, ни антизападного подхода и может этим гордиться.
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html
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в мире, ана брнабич, александр вучич, сербия, белград (город), россия, оон
15:27 13.06.2022 (обновлено: 16:13 13.06.2022)
 
МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы

Министр иностранных дел Сербии Селакович заявил, что Белград не пойдет против Москвы

© Фото предоставлено МИД СербииМинистр иностранных дел Сербии Никола Селакович
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
"Сербия с первого дня украинского кризиса заняла ясную позицию и осудила действия России в отношении Украины, заявила, что крепко придерживается соблюдения основного принципа международного права и отношений, а именно — соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех международно признанных стран — членов ООН", — сказал он.
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При этом он назвал конфликт на Украине "войной между братьями" и подчеркнул, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность. В этой ситуации каждая жертва становится трагедией, добавил Селакович.
"Но не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — заключил глава сербского МИД.
Власти Сербии не раз заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. По словам президента Александра Вучича, от Белграда требуют занять позицию, противоречащую национальным интересам — территориальной целостности, сотрудничеству в энергетике и традиционным хорошим отношениям с Москвой. Вучич подчеркнул, что Сербия не допускает ни русофобского, ни антизападного подхода и может этим гордиться.
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В миреАна БрнабичАлександр ВучичСербияБелград (город)РоссияООН
 
 
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