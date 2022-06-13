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Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов - РИА Новости, 13.06.2022
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Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов
Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов - РИА Новости, 13.06.2022
Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов
Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:19
2022-06-13T18:19
технологии
экономика
россия
сша
евросоюз
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания.Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Кроме того, под запрет попало оказание услуг физическим и юридическим лицам из России с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.Уточняется, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник.В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался. В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group.Interactive Brokers - американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом. Ранее IBKR пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.
https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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60
технологии, экономика, россия, сша, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
18:19 13.06.2022
 
Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов

Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов из-за санкций ЕС

© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания.
Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Кроме того, под запрет попало оказание услуг физическим и юридическим лицам из России с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.
"В целях соблюдения данных санкций клиенты IBKR, которые являются гражданами России и Белоруссии или проживают в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС", - пишет в сообщении IBKR.
Уточняется, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник.
В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался. В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group.
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Interactive Brokers - американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом. Ранее IBKR пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.
 
ТехнологииЭкономикаРоссияСШАЕвросоюзФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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