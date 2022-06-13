https://ria.ru/20220613/sanktsii-1795064410.html

Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов

Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов - РИА Новости, 13.06.2022

Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:19

2022-06-13T18:19

2022-06-13T18:19

технологии

экономика

россия

сша

евросоюз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания.Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Кроме того, под запрет попало оказание услуг физическим и юридическим лицам из России с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.Уточняется, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник.В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался. В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group.Interactive Brokers - американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом. Ранее IBKR пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

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сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, экономика, россия, сша, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф