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Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России - РИА Новости, 13.06.2022
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Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России
Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России - РИА Новости, 13.06.2022
Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России
Некоторые западные политики разочарованы санкциями против России и пытаются обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей, пишет иранское издание... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T06:45
2022-06-13T06:45
санкции в отношении россии
москва
сша
россия
владимир путин
иран
экономика
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Некоторые западные политики разочарованы санкциями против России и пытаются обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей, пишет иранское издание Javan.В статье говорится, что санкционная политика наносит значительно больший ущерб самим странам Запада, нежели Москве, и по этой причине антироссийская коалиция обречена на "неизбежное поражение".Обозреватели обратили внимание, США и их союзники столкнулись с дефицитом продовольственных товаров, а также с рекордным скачком инфляции и ростом цен на топливо.Как подчеркивает Javan, серия различных своевременных маневров, а именно ограничение на перемещение капиталов и перевод оплаты приобретаемого "недружественными странами" российского газа в рублях, позволили России преодолеть большую часть экономических последствий западных санкций.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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санкции в отношении россии, москва, сша, россия, владимир путин, иран, экономика, в мире
06:45 13.06.2022
 
Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России

Javan: некоторые западные политики хотят обойти санкции против российских энергоносителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Некоторые западные политики разочарованы санкциями против России и пытаются обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей, пишет иранское издание Javan.
В статье говорится, что санкционная политика наносит значительно больший ущерб самим странам Запада, нежели Москве, и по этой причине антироссийская коалиция обречена на "неизбежное поражение".
"Уже не раз, главным образом, косвенно, но иногда даже и прямо западные политики высказывали разочарование из-за политики антироссийских санкций, и они пытаются обходить введенные ими же самими ограничения, особенно в части российских энергоносителей", — отметило Javan.
Обозреватели обратили внимание, США и их союзники столкнулись с дефицитом продовольственных товаров, а также с рекордным скачком инфляции и ростом цен на топливо.
"Такое развитие событий может вызвать уже не экономический, а политический кризис, и нанести значительный ущерб популярности и рейтингам глав государств и политических лидеров, как стран Европы, так и США, во многом по вине которых и возникла нынешняя драматическая ситуация", — считают авторы иранского издания.
Как подчеркивает Javan, серия различных своевременных маневров, а именно ограничение на перемещение капиталов и перевод оплаты приобретаемого "недружественными странами" российского газа в рублях, позволили России преодолеть большую часть экономических последствий западных санкций.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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