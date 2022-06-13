https://ria.ru/20220613/sanktsii-1794976929.html

Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России

Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России - РИА Новости, 13.06.2022

Javan сообщило о желании Запада обойти собственные санкции против России

Некоторые западные политики разочарованы санкциями против России и пытаются обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей, пишет иранское издание... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T06:45

2022-06-13T06:45

2022-06-13T06:45

санкции в отношении россии

москва

сша

россия

владимир путин

иран

экономика

в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Некоторые западные политики разочарованы санкциями против России и пытаются обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей, пишет иранское издание Javan.В статье говорится, что санкционная политика наносит значительно больший ущерб самим странам Запада, нежели Москве, и по этой причине антироссийская коалиция обречена на "неизбежное поражение".Обозреватели обратили внимание, США и их союзники столкнулись с дефицитом продовольственных товаров, а также с рекордным скачком инфляции и ростом цен на топливо.Как подчеркивает Javan, серия различных своевременных маневров, а именно ограничение на перемещение капиталов и перевод оплаты приобретаемого "недружественными странами" российского газа в рублях, позволили России преодолеть большую часть экономических последствий западных санкций.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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санкции в отношении россии, москва, сша, россия, владимир путин, иран, экономика, в мире