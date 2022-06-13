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Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2022
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Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2022
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД
Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T05:39
2022-06-13T05:39
париж
москва
алексей парамонов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
франция
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.Он подчеркнул, что Париж также не готов прислушиваться к озабоченностям Москвы в сфере безопасности."Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе", — добавил Парамонов.
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париж, москва, алексей парамонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, в мире
05:39 13.06.2022
 
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД

Директор департамента МИД Парамонов: самостоятельная роль Франции в мире размывается

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Мы все отчетливее видим, как самостоятельная роль Франции в многополярном мире, ее прежде особый, неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов", — заявил Парамонов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Париж также не готов прислушиваться к озабоченностям Москвы в сфере безопасности.
"Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе", — добавил Парамонов.
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ПарижМоскваАлексей ПарамоновМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияФранцияВ мире
 
 
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