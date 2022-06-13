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Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2022
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД
Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T05:39
2022-06-13T05:39
2022-06-13T05:39
париж
москва
алексей парамонов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
франция
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.Он подчеркнул, что Париж также не готов прислушиваться к озабоченностям Москвы в сфере безопасности."Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе", — добавил Парамонов.
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париж, москва, алексей парамонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, в мире
Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД
Директор департамента МИД Парамонов: самостоятельная роль Франции в мире размывается