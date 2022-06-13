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Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД

Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2022

Самостоятельная роль Франции в мире размывается, заявили в МИД

Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T05:39

2022-06-13T05:39

2022-06-13T05:39

париж

москва

алексей парамонов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

франция

в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, считает директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.Он подчеркнул, что Париж также не готов прислушиваться к озабоченностям Москвы в сфере безопасности."Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе", — добавил Парамонов.

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

париж

москва

россия

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париж, москва, алексей парамонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, в мире