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Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов - РИА Новости, 13.06.2022
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Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов
Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов - РИА Новости, 13.06.2022
Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов
России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:32
2022-06-13T13:42
экономика
технологии
россия
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
мс-21
ту-214
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов", - сказал Борисов в интервью РБК.По его словам, сейчас, в виду ограничений иностранных поставок, у России появилась возможность массово нарастить производство самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214, а также Ил-96.Как ранее в июне писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. По данным газеты, речь идёт о судах SSJ100, МС-21 и Ту-214.Борисов отметил, что если раньше "Аэрофлот" в условиях рыночной экономики брал лучшие решения, руководствуясь принципом соотношения цены и качества, то теперь компания готова "взять все". "Но это все еще надо в нужном количестве сделать. Упущено было время, но сейчас открывается окно возможностей", - заметил вице-премьер.
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экономика, технологии, россия, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, мс-21, ту-214, рбк (медиагруппа)
13:32 13.06.2022 (обновлено: 13:42 13.06.2022)
 
Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов

Вице-премьер Борисов: массовое производство самолетов в России начнется через 3-5 лет

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов", - сказал Борисов в интервью РБК.
По его словам, сейчас, в виду ограничений иностранных поставок, у России появилась возможность массово нарастить производство самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214, а также Ил-96.
Как ранее в июне писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. По данным газеты, речь идёт о судах SSJ100, МС-21 и Ту-214.
Борисов отметил, что если раньше "Аэрофлот" в условиях рыночной экономики брал лучшие решения, руководствуясь принципом соотношения цены и качества, то теперь компания готова "взять все". "Но это все еще надо в нужном количестве сделать. Упущено было время, но сейчас открывается окно возможностей", - заметил вице-премьер.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
12:33
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi SuperjetМС-21Ту-214РБК (медиагруппа)
 
 
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