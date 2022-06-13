https://ria.ru/20220613/samolet-1795022274.html

Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов

Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов - РИА Новости, 13.06.2022

Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов

России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:32

2022-06-13T13:32

2022-06-13T13:42

экономика

технологии

россия

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet

мс-21

ту-214

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов", - сказал Борисов в интервью РБК.По его словам, сейчас, в виду ограничений иностранных поставок, у России появилась возможность массово нарастить производство самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214, а также Ил-96.Как ранее в июне писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. По данным газеты, речь идёт о судах SSJ100, МС-21 и Ту-214.Борисов отметил, что если раньше "Аэрофлот" в условиях рыночной экономики брал лучшие решения, руководствуясь принципом соотношения цены и качества, то теперь компания готова "взять все". "Но это все еще надо в нужном количестве сделать. Упущено было время, но сейчас открывается окно возможностей", - заметил вице-премьер.

https://ria.ru/20220613/armiya-1795012895.html

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экономика, технологии, россия, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, мс-21, ту-214, рбк (медиагруппа)