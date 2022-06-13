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В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян

В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2022

В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян диагностирован у жителя столицы Румынии, он находится в больнице, сообщила пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:52

2022-06-13T17:52

2022-06-13T17:52

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян диагностирован у жителя столицы Румынии, он находится в больнице, сообщила пресс-служба минздрава страны."Первый случай обезьяньей оспы диагностирован в Румынии. Речь идет о 26-летнем мужчине из Бухареста. Диагноз ему поставили сегодня после лабораторных исследований", - говорится в сообщении минздрава.Симптомы появились четыре дня назад, но больной обратился в больницу лишь накануне вечером, он получает симптоматическое лечение и находится в изоляции. Из анамнеза следует, что партнер инфицированного в последнее время выезжал в несколько стран Европы, где имеются многочисленные случаи заражения обезьяньей оспой.

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в мире, румыния, бухарест, европа