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В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян
В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян диагностирован у жителя столицы Румынии, он находится в больнице, сообщила пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:52
2022-06-13T17:52
2022-06-13T17:52
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян диагностирован у жителя столицы Румынии, он находится в больнице, сообщила пресс-служба минздрава страны."Первый случай обезьяньей оспы диагностирован в Румынии. Речь идет о 26-летнем мужчине из Бухареста. Диагноз ему поставили сегодня после лабораторных исследований", - говорится в сообщении минздрава.Симптомы появились четыре дня назад, но больной обратился в больницу лишь накануне вечером, он получает симптоматическое лечение и находится в изоляции. Из анамнеза следует, что партнер инфицированного в последнее время выезжал в несколько стран Европы, где имеются многочисленные случаи заражения обезьяньей оспой.
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в мире, румыния, бухарест, европа
В Румынии диагностировали первый случай заражения оспой обезьян
В Румынии первый случай заражения оспой обезьян диагностировали у 26-летнего мужчины