https://ria.ru/20220613/rossiyanka-1794977548.html

В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ

В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022

В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ

В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T07:09

2022-06-13T07:09

2022-06-13T13:16

россия

аланья (город)

турция

в мире

происшествия

анкара

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АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk."Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла", — пишет издание.Уточняется, что после осмотра места происшествия тело Аиды Магомедовой доставили в морг муниципалитета Аланьи.Полиция приступила к расследованию инцидента.

https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html

россия

аланья (город)

турция

анкара

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россия, аланья (город), турция, в мире, происшествия, анкара