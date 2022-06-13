https://ria.ru/20220613/rossiyanka-1794977548.html
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ
В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T07:09
2022-06-13T07:09
2022-06-13T13:16
россия
аланья (город)
турция
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происшествия
анкара
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АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk."Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла", — пишет издание.Уточняется, что после осмотра места происшествия тело Аиды Магомедовой доставили в морг муниципалитета Аланьи.Полиция приступила к расследованию инцидента.
https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html
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россия, аланья (город), турция, в мире, происшествия, анкара
07:09 13.06.2022 (обновлено: 13:16 13.06.2022)
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ
Haberturk: в квартире в Аланье нашли тело россиянки, полиция начала расследование