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В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
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В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ
В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T07:09
2022-06-13T13:16
россия
аланья (город)
турция
в мире
происшествия
анкара
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АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk."Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла", — пишет издание.Уточняется, что после осмотра места происшествия тело Аиды Магомедовой доставили в морг муниципалитета Аланьи.Полиция приступила к расследованию инцидента.
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россия
аланья (город)
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россия, аланья (город), турция, в мире, происшествия, анкара
07:09 13.06.2022 (обновлено: 13:16 13.06.2022)
 
В квартире в Аланье нашли тело россиянки, сообщили СМИ

Haberturk: в квартире в Аланье нашли тело россиянки, полиция начала расследование

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. В квартире в Аланье обнаружили тело 47-летней гражданки России, передает портал Haberturk.
"Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла", — пишет издание.
Уточняется, что после осмотра места происшествия тело Аиды Магомедовой доставили в морг муниципалитета Аланьи.
Полиция приступила к расследованию инцидента.
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РоссияАланья (город)ТурцияВ миреПроисшествияАнкара
 
 
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