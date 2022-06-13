https://ria.ru/20220613/rossiya-1795023071.html

The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США

The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США - РИА Новости, 13.06.2022

The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США

Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:36

2022-06-13T13:36

2022-06-13T16:43

в мире

сша

россия

никарагуа

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. На прошлой неделе президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации. "Это может стать первым значительным появлением российских войск в Центральной Америке. Оно послужит основой для более прочного российского военного присутствия в Никарагуа и за пределами этой страны", — пишет Бланк.По его мнению, Вашингтон вряд ли направит в регион своих военных, но Россия, Куба и Венесуэла, вероятно, такой возможностью воспользуются. И если в Никарагуа появятся российские корабли, то в дальнейшем стороны могут договориться о размещении флота на постоянной основе, а это может привести к тому, что Москва получит военно-морские базы в Центральной Америке. Кроме того, Россия придерживается универсальной тактики: она налаживает экономические и военные связи с развивающимися странами, чем завоевывает влияние за рубежом, а для США это стало неожиданностью, считает журналист. "Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах", — уверен автор. Он видит выход в переосмыслении Вашингтоном подхода к латиноамериканским странам, с которыми не удается найти общий язык, так как эти государства приобретают все большее значение в условиях борьбы великих держав. На прошлой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. Однако делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы туда не пригласили, из-за чего лидеры некоторых государств, в частности Мексики, отказались участвовать в саммите.

https://ria.ru/20220613/ssha-1795007596.html

https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html

https://ria.ru/20220611/ssha-1794710480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, никарагуа