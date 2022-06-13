https://ria.ru/20220613/rossiya-1795023071.html
The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США
The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США - РИА Новости, 13.06.2022
The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США
Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:36
2022-06-13T13:36
2022-06-13T16:43
в мире
сша
россия
никарагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787917692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7db60d003a42245923c30c76fd072652.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill. На прошлой неделе президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации. "Это может стать первым значительным появлением российских войск в Центральной Америке. Оно послужит основой для более прочного российского военного присутствия в Никарагуа и за пределами этой страны", — пишет Бланк.По его мнению, Вашингтон вряд ли направит в регион своих военных, но Россия, Куба и Венесуэла, вероятно, такой возможностью воспользуются. И если в Никарагуа появятся российские корабли, то в дальнейшем стороны могут договориться о размещении флота на постоянной основе, а это может привести к тому, что Москва получит военно-морские базы в Центральной Америке. Кроме того, Россия придерживается универсальной тактики: она налаживает экономические и военные связи с развивающимися странами, чем завоевывает влияние за рубежом, а для США это стало неожиданностью, считает журналист. "Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах", — уверен автор. Он видит выход в переосмыслении Вашингтоном подхода к латиноамериканским странам, с которыми не удается найти общий язык, так как эти государства приобретают все большее значение в условиях борьбы великих держав. На прошлой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. Однако делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы туда не пригласили, из-за чего лидеры некоторых государств, в частности Мексики, отказались участвовать в саммите.
https://ria.ru/20220613/ssha-1795007596.html
https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html
https://ria.ru/20220611/ssha-1794710480.html
сша
россия
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787917692_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_7d5c7b208f8e0cfa2f1344d60a418734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, никарагуа
13:36 13.06.2022 (обновлено: 16:43 13.06.2022)
The Hill: стратегия России стала неожиданностью для США
The Hill: стратегия России в Центральной Америке стала неожиданностью для США
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США, пишет Стивен Бланк в статье для издания The Hill
.
На прошлой неделе президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации.
"Это может стать первым значительным появлением российских войск в Центральной Америке. Оно послужит основой для более прочного российского военного присутствия в Никарагуа и за пределами этой страны", — пишет Бланк.
По его мнению, Вашингтон вряд ли направит в регион своих военных, но Россия, Куба и Венесуэла, вероятно, такой возможностью воспользуются. И если в Никарагуа появятся российские корабли, то в дальнейшем стороны могут договориться о размещении флота на постоянной основе, а это может привести к тому, что Москва получит военно-морские базы в Центральной Америке.
Кроме того, Россия придерживается универсальной тактики: она налаживает экономические и военные связи с развивающимися странами, чем завоевывает влияние за рубежом, а для США это стало неожиданностью, считает журналист.
"Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах", — уверен автор.
Он видит выход в переосмыслении Вашингтоном подхода к латиноамериканским странам, с которыми не удается найти общий язык, так как эти государства приобретают все большее значение в условиях борьбы великих держав.
На прошлой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе
. Однако делегации Кубы, Никарагуа
и Венесуэлы
туда не пригласили, из-за чего лидеры некоторых государств, в частности Мексики
, отказались участвовать в саммите.