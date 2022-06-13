https://ria.ru/20220613/rabota-1795002070.html

Поклонская не стала называть свое новое место работы

Поклонская не стала называть свое новое место работы - РИА Новости, 13.06.2022

Поклонская не стала называть свое новое место работы

Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, заявила РИА Новости, что называть новое место работы пока... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:09

2022-06-13T11:09

2022-06-13T11:09

россия

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, заявила РИА Новости, что называть новое место работы пока преждевременно.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества."Называть новое место работы пока преждевременно. Когда будет назначение, все об этом узнают", - сказала РИА Новости Поклонская и добавила, что благодарна президенту России за доверие и поддержку.При этом Поклонская подчеркнула, что увольнение из Россотрудничества произошло на основании ее собственного заявления.Поклонская была назначена на должность заместителем главы Россотрудничества в начале февраля. В этой должности она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.

https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, владимир путин