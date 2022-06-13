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Поклонская не стала называть свое новое место работы - РИА Новости, 13.06.2022
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Поклонская не стала называть свое новое место работы
Поклонская не стала называть свое новое место работы - РИА Новости, 13.06.2022
Поклонская не стала называть свое новое место работы
Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, заявила РИА Новости, что называть новое место работы пока... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:09
2022-06-13T11:09
россия
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, заявила РИА Новости, что называть новое место работы пока преждевременно.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества."Называть новое место работы пока преждевременно. Когда будет назначение, все об этом узнают", - сказала РИА Новости Поклонская и добавила, что благодарна президенту России за доверие и поддержку.При этом Поклонская подчеркнула, что увольнение из Россотрудничества произошло на основании ее собственного заявления.Поклонская была назначена на должность заместителем главы Россотрудничества в начале февраля. В этой должности она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
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россия, политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, владимир путин
11:09 13.06.2022
 
Поклонская не стала называть свое новое место работы

Поклонская заявила, что называть новое место работы пока преждевременно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, заявила РИА Новости, что называть новое место работы пока преждевременно.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
10:32
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
"Называть новое место работы пока преждевременно. Когда будет назначение, все об этом узнают", - сказала РИА Новости Поклонская и добавила, что благодарна президенту России за доверие и поддержку.
При этом Поклонская подчеркнула, что увольнение из Россотрудничества произошло на основании ее собственного заявления.
Поклонская была назначена на должность заместителем главы Россотрудничества в начале февраля. В этой должности она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
 
РоссияПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяВладимир Путин
 
 
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