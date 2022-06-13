https://ria.ru/20220613/putin-1794994398.html

Путин отправил в отставку Поклонскую

Путин отправил в отставку Поклонскую - РИА Новости, 13.06.2022

Путин отправил в отставку Поклонскую

Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:14

2022-06-13T10:14

2022-06-13T13:17

политика

россия

наталья поклонская

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу."Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала она в Telegram-канале.Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества в феврале. Своей задачей она называла защиту прав соотечественников за рубежом.В середине октября прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а в середине января она отказалась от назначения по личным обстоятельствам.Наталья Поклонская родилась в 1980 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины. С 2002 года служила на разных прокурорских должностях в Крыму. В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, ее назначили прокурором Республики Крым.С 2016 года Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в 2021 году, но затем сняла свою кандидатуру.

https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784506885.html

https://ria.ru/20220613/poklonskaya-1795002541.html

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политика, россия, наталья поклонская, владимир путин