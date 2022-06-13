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Путин отправил в отставку Поклонскую - РИА Новости, 13.06.2022
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Путин отправил в отставку Поклонскую
Путин отправил в отставку Поклонскую - РИА Новости, 13.06.2022
Путин отправил в отставку Поклонскую
Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:14
2022-06-13T13:17
политика
россия
наталья поклонская
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу."Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала она в Telegram-канале.Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества в феврале. Своей задачей она называла защиту прав соотечественников за рубежом.В середине октября прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а в середине января она отказалась от назначения по личным обстоятельствам.Наталья Поклонская родилась в 1980 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины. С 2002 года служила на разных прокурорских должностях в Крыму. В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, ее назначили прокурором Республики Крым.С 2016 года Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в 2021 году, но затем сняла свою кандидатуру.
https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784506885.html
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политика, россия, наталья поклонская, владимир путин
10:14 13.06.2022 (обновлено: 13:17 13.06.2022)
 
Путин отправил в отставку Поклонскую

Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.
Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу.
"Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала она в Telegram-канале.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:24
В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации
Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества в феврале. Своей задачей она называла защиту прав соотечественников за рубежом.
В середине октября прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а в середине января она отказалась от назначения по личным обстоятельствам.
Наталья Поклонская родилась в 1980 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины. С 2002 года служила на разных прокурорских должностях в Крыму. В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, ее назначили прокурором Республики Крым.
С 2016 года Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в 2021 году, но затем сняла свою кандидатуру.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
11:13
Биография Натальи Поклонской
 
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