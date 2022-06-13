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Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.06.2022
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Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.06.2022
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин
Киев перешёл все грани, используя "запрещённые методы ведения войны" при последних обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:09
2022-06-13T21:31
в мире
здоровье - общество
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА,13 июн - РИА Новости. Киев перешёл все грани, используя "запрещённые методы ведения войны" при последних обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные района города Донецка. Также под огнём сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР", - отметил Пушилин в своём специальном заявлении.Он добавил, что "у противника остаётся ещё достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам".В связи с этим Пушилин призвал перевести работников на дистанционный график работы."Руководителям министерств и ведомств рекомендовано, и отданы соответствующие поручения: задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. Неосновной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу", - сказал глава ДНР.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, здоровье - общество, донецк (днр), донецкая народная республика
21:09 13.06.2022 (обновлено: 21:31 13.06.2022)
 
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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МОСКВА,13 июн - РИА Новости. Киев перешёл все грани, используя "запрещённые методы ведения войны" при последних обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные района города Донецка. Также под огнём сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР", - отметил Пушилин в своём специальном заявлении.
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Он добавил, что "у противника остаётся ещё достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам".
В связи с этим Пушилин призвал перевести работников на дистанционный график работы.
"Руководителям министерств и ведомств рекомендовано, и отданы соответствующие поручения: задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. Неосновной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу", - сказал глава ДНР.
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