https://ria.ru/20220613/pushilin-1795083783.html

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.06.2022

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявил Пушилин

Киев перешёл все грани, используя "запрещённые методы ведения войны" при последних обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:09

2022-06-13T21:09

2022-06-13T21:31

в мире

здоровье - общество

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА,13 июн - РИА Новости. Киев перешёл все грани, используя "запрещённые методы ведения войны" при последних обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы и центральные района города Донецка. Также под огнём сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР", - отметил Пушилин в своём специальном заявлении.Он добавил, что "у противника остаётся ещё достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам".В связи с этим Пушилин призвал перевести работников на дистанционный график работы."Руководителям министерств и ведомств рекомендовано, и отданы соответствующие поручения: задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. Неосновной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу", - сказал глава ДНР.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, донецк (днр), донецкая народная республика